БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Чете се за: 03:12 мин.
"Как да кажем, че майка му никога няма да се...
Чете се за: 03:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Ангели на пътя": Случаят с АТВ-то е поредният, който ще се замете под килимчето, домашният арест е гавра

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази

Коментар на Илия Тодоров и Петя Иванова

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Темата за войната на пътя в "Денят започва" коментираха адвокат Илия Тодоров от Асоциация на пострадалите при катастрофи и Петя Иванова от сдружение "Ангели на пътя".

"Не сме в един отбор всички и за съжаление това е поредният случай, този с АТВ-то в Слънчев бряг, който се опитва да се замете под килимчето. На мама и тате. На познат. И ние призоваваме министър Митов да пусне в неплатен отпуск майката и бащата на момчето. Защото не е редно те да работят", това каза Петя Иванова.

Домашният арест на Никола Бургазлиев е "гавра с близките на пострадалата жена и нейното дете".

Защо не е взета най-тежката мярка за неотклонение ми е трудно да коментирам, защото не съм вътре в делото, заяви Илия Тодоров.

"Държавата създава усещане у хората, че никъде не е безопасно. Возиш се в автобуса - влиза автомобил и те убива. Разхождаш се по алея в курортен комплекс - качва се АТВ и омита цялото семейство".

Вижте целия разговор във видеото

#"Ангели на пътя" #Илия Тодоров #войната на пътя

Последвайте ни

ТОП 24

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
2
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в...
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи
3
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил...
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
4
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
5
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър - гледат мярката на тримата задържани
6
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в Несебър -...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
3
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
6
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...

Още от: Сигурност и правосъдие

Изслушват кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията
Изслушват кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията
"Как да кажем, че майка му никога няма да се върне": Протести заради Никола, който помете с АТВ петима души в Слънчев бряг "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне": Протести заради Никола, който помете с АТВ петима души в Слънчев бряг
Чете се за: 03:32 мин.
Задържаха обвиняем, наръгал с нож мъж на бул. "Цариградско шосе" Задържаха обвиняем, наръгал с нож мъж на бул. "Цариградско шосе"
Чете се за: 01:07 мин.
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи
6104
Чете се за: 03:57 мин.
Отговорникът и морякът от трагичния полет в Несебър остават в ареста Отговорникът и морякът от трагичния полет в Несебър остават в ареста
Чете се за: 01:52 мин.
Националното следствие поема разследването на тежкото произшествие с АТВ в Слънчев бряг Националното следствие поема разследването на тежкото произшествие с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

"Как да кажем, че майка му никога няма да се върне": Протести заради Никола, който помете с АТВ петима души в Слънчев бряг
"Как да кажем, че майка му никога няма да се върне":...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
"Ангели на пътя": Случаят с АТВ-то е поредният, който ще се замете под килимчето, домашният арест е гавра "Ангели на пътя": Случаят с АТВ-то е поредният, който ще се замете под килимчето, домашният арест е гавра
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Необичаен клиент - на мечока Фузи му се прииска сладолед, влезе да си "поръча" в калифорнийски магазин Необичаен клиент - на мечока Фузи му се прииска сладолед, влезе да си "поръча" в калифорнийски магазин
Чете се за: 00:37 мин.
По света
"Език мой, враг мой" - над 6000 ученици се явяват на...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдбата на Газа - ще има ли примирие?
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Инспекцията по труда започва проверки по Южното Черноморие
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Проверяват 55 милиона души с американски визи
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ