Китай отбеляза с парад 60-годишнината от основаването на Тибет като автономен район

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Над 20 000 души се събраха на централния площад в столицата Лхаса да отбележат празника с песни и танци

Китай отбеляза с парад 60-годишнината от основаването на Тибет като автономен район.

Над 20 000 души се събраха на централния площад в столицата Лхаса да отбележат празника с песни и танци, като развяваха малки червени знаменца.

Китайският президент Си Цзинпин също присъства на церемонията.

Комунистическата партия на Китай създава Тибетския автономен район през 1965 г., шест години след като 14-ият Далай Лама бяга в изгнание в Индия след неуспешен бунт.

Правозащитни организации и изгнаници определят китайското управление в Тибет като "потисническо".

Чуждестранни журналисти и дипломати все още се нуждаят от специално разрешение, за да влязат в Тибет.

#парад #Китай #Тибет

