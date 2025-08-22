Китай отбеляза с парад 60-годишнината от основаването на Тибет като автономен район.



Над 20 000 души се събраха на централния площад в столицата Лхаса да отбележат празника с песни и танци, като развяваха малки червени знаменца.

Китайският президент Си Цзинпин също присъства на церемонията.

Комунистическата партия на Китай създава Тибетския автономен район през 1965 г., шест години след като 14-ият Далай Лама бяга в изгнание в Индия след неуспешен бунт.

Правозащитни организации и изгнаници определят китайското управление в Тибет като "потисническо".

Чуждестранни журналисти и дипломати все още се нуждаят от специално разрешение, за да влязат в Тибет.