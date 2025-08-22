Жестокото убийство в Първомай: Гледат мярката на 21-годишния заподозрян

В Окръжния съд в Пловдив днес ще се гледа мярката за неотклонение на обвинения младеж за убийството на жена в Първомай.



Случаят е от 18 август, а заподозреният за тежкото престъпление студент беше заловен още същия ден в Студентски град в София.

Убитата жена е съпруга на местен полицай от Първомай. Тя беше смъртоносно ранена с нож през нощта и загина от кръвозагуба.

Задържаният за убийството младеж от Варна е направил частични самопризнания, обявиха от прокуратурата.

По неофициална информация той е бивш приятел на дъщерята на убитата и е посещавал често дома ѝ в началото на годината.

В ранния следобед държавното обвинение ще поиска постоянното му "задържане под стража".