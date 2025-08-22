Инспекцията по труда с мащабни проверки по Южното Черноморие - има ли нарушители

Инспекцията по труда с мащабни проверки по Южното Черноморие.

Проверяват се хотели и заведения в курорта Слънчев бряг, като инспекторите следят за недеклариран труд, коректни трудови договори, спазване на работното време и редовно заплащане.

Проверява се и наемането на непълнолетни, както и условията за работници от трети страни.

Фирмата, която стопанисва водния атракцион в Несебър, където загина 8-годишното дете, се оказва, че досега не е била проверявана от страна на Инспекцията по труда.

По-рано днес адвокатът на капитана твърдеше, че той е бил назначен на 4-часов трудов договор. Нарушение, което инспекторите определиха като грубо погазване както на трудовото, така и на данъчното законодателство.

В курортния комплекс Слънчев бряг тече проверка от страна на Инспекцията по труда, в която се включи и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Проверяват се хотелски комплекси и заведения за коректни трудови договори, както и спазване на работното време.

Проверен беше и хотелски комплекс, част от верига, с общо 4 обекта в курорта. При предишни проверки в други хотели са установявани нарушения на служители, които работят без трудов договор.

Днес обаче бяха проверени договорите на общо 40 служители и такива нарушения не бяха установени.

До момента при проверките в страната са установени над 2200 случая на работници, които работят без сключени трудови договори.

"Това нарушение на 4-часовия трудов договор по какъв начин би рефлектирало върху самия инцидент, който се е случил, защото той касае съоръжение, което ние не контролираме, нямаме компетентност да контролираме коланите на този парашут, който се ползва не от работници на дружеството, а от клиенти, които са външни лица. Тоест ние при цялото ни желание нямаме материална компетентност, нямаме законово основание, на което да стъпим, за да проверим състоянието на тези колани", заяви Павлин Васков, директор на Инспекцията по труда в Бургас. "След моята заповед проверките са ежедневни. Само в областта на туризма са направени 4300 проверки - ресторантьорство и туризъм, което никога не е било по този начин. Нарушенията, които сме открили, са над 19 000. Хора без трудови договори са 2300, а само в областта на хотелиерство/ресторантьорство са 1/4 от тези договори", каза Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика.

От Инспекцията по труда в Бургас заявиха, че след трагичния инцидент с 8-годишното дете, което загина на парасейлинг, ще засилят проверките на водните атракциони по Южното Черноморие.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова.