БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Чете се за: 03:00 мин.
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Инспекцията по труда с мащабни проверки по Южното Черноморие - има ли нарушители

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Запази

Проверяват се хотели и заведения в Слънчев бряг

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Инспекцията по труда с мащабни проверки по Южното Черноморие.

Проверяват се хотели и заведения в курорта Слънчев бряг, като инспекторите следят за недеклариран труд, коректни трудови договори, спазване на работното време и редовно заплащане.

Проверява се и наемането на непълнолетни, както и условията за работници от трети страни.

Фирмата, която стопанисва водния атракцион в Несебър, където загина 8-годишното дете, се оказва, че досега не е била проверявана от страна на Инспекцията по труда.

По-рано днес адвокатът на капитана твърдеше, че той е бил назначен на 4-часов трудов договор. Нарушение, което инспекторите определиха като грубо погазване както на трудовото, така и на данъчното законодателство.

В курортния комплекс Слънчев бряг тече проверка от страна на Инспекцията по труда, в която се включи и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Проверяват се хотелски комплекси и заведения за коректни трудови договори, както и спазване на работното време.

Проверен беше и хотелски комплекс, част от верига, с общо 4 обекта в курорта. При предишни проверки в други хотели са установявани нарушения на служители, които работят без трудов договор.

Днес обаче бяха проверени договорите на общо 40 служители и такива нарушения не бяха установени.

До момента при проверките в страната са установени над 2200 случая на работници, които работят без сключени трудови договори.

"Това нарушение на 4-часовия трудов договор по какъв начин би рефлектирало върху самия инцидент, който се е случил, защото той касае съоръжение, което ние не контролираме, нямаме компетентност да контролираме коланите на този парашут, който се ползва не от работници на дружеството, а от клиенти, които са външни лица. Тоест ние при цялото ни желание нямаме материална компетентност, нямаме законово основание, на което да стъпим, за да проверим състоянието на тези колани", заяви Павлин Васков, директор на Инспекцията по труда в Бургас.

"След моята заповед проверките са ежедневни. Само в областта на туризма са направени 4300 проверки - ресторантьорство и туризъм, което никога не е било по този начин. Нарушенията, които сме открили, са над 19 000. Хора без трудови договори са 2300, а само в областта на хотелиерство/ресторантьорство са 1/4 от тези договори", каза Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика.

От Инспекцията по труда в Бургас заявиха, че след трагичния инцидент с 8-годишното дете, което загина на парасейлинг, ще засилят проверките на водните атракциони по Южното Черноморие.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова.

#Южното Черноморие #хотели #слънчев бряг #заведения #проверки #инспекция по труда

Последвайте ни

ТОП 24

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
2
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамите, за да прикрие следи
3
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил...
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
4
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
5
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани?
6
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
4
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
5
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Регионални

Пожар е избухнал в предприятие в индустриалната зона на Пловдив (СНИМКИ)
Пожар е избухнал в предприятие в индустриалната зона на Пловдив (СНИМКИ)
"На нас война не ни трябва": Протести за справедлив процес след инцидента с АТВ в Слънчев бряг "На нас война не ни трябва": Протести за справедлив процес след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 02:35 мин.
Почина мъжът, пострадал в завод "Арсенал" в Казанлък Почина мъжът, пострадал в завод "Арсенал" в Казанлък
Чете се за: 01:27 мин.
19-годишен опита да ограби игрална зала в Бургас 19-годишен опита да ограби игрална зала в Бургас
Чете се за: 00:40 мин.
Екипът на проф. Габровски оперира момичето, което пострада след като кола се вряза в автобус Екипът на проф. Габровски оперира момичето, което пострада след като кола се вряза в автобус
Чете се за: 00:40 мин.
Откриха Георги, обявен за издирване от варненската полиция Откриха Георги, обявен за издирване от варненската полиция
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

"На нас война не ни трябва": Протести за справедлив процес след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
"На нас война не ни трябва": Протести за справедлив...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Инспекцията по труда с мащабни проверки по Южното Черноморие - има ли нарушители Инспекцията по труда с мащабни проверки по Южното Черноморие - има ли нарушители
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Жестокото убийство в Първомай: Гледат мярката на 21-годишния заподозрян Жестокото убийство в Първомай: Гледат мярката на 21-годишния заподозрян
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Иззеха над 10 000 дози сексуални стимуланти от два автобуса край Русе
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Почина мъжът, пострадал в завод "Арсенал" в Казанлък
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
ООН: Офанзивата на град Газа ще има "ужасяващи хуманитарни...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Необичаен клиент - на мечока Фузи му се прииска сладолед, влезе да...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ