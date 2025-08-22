БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Започна гроздоберът в Сандански: Лозарите очакват по-добра реколта

от БНТ
Чете се за: 02:05 мин.
Регионални
Очакват и по-качествено грозде

В края на август и началото на септември започва гроздоберът на ранните винени сортове в санданските села Катунци и Враня.

Лозари от района очакват реколтата да е по-добра от миналата година, а гроздето по-качествено. Според част от тях обаче лозарството в този край замира заради липса на работна ръка и пазари.

По думите на Валери Попов от село Катунци преди години тютюнопроизводството и лозарството са осигурявали основния поминък на селата в този край. Тютюн отдавна не се гледа - уточни той, бавно залязва и лозарството.

"Това задържаше по-младите хора, сега вече няма. Масово бягат хората, младите. Няма с какво да се препитават тук", заяви Валери Попов от село Катунци.

Валери е намалил драстично стопанисваните от него площи с лозя заради липса на хора, които да работят в тази сфера.

"Аз гледах 50 декара. Сега в момента гледам 3 декара", допълни Валери Попов.

Станислав Гълъбов от село Враня и брат му стопанисват над 100 декара с лозови масиви. Направили са и малка винарна. Според него също все по-трудно се намира работна ръка.

"Няма млади хора, старите вече са над 80", коментира Станислав Гълъбов, село Враня.

Станислав очаква цената на гроздето тази година да бъде малко по-висока в сравнение с миналата.

Гроздоберът в този край започва с ранните бели винени сортове.

Към средата на септември ще започнат да прибират мерлото и кабернето, а в началото на октомври най-масовия местен сорт - "Широка Мелнишка".

