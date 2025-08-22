Ураганен вятър се изви в Монтана и в Русе

Клон падна върху автомобил в центъра
Летни бури в страната днес. Ураганен вятър в Монтана за кратко нанесе сериозни щети.
Счупени са множество електрически стълбове на централни улици.
Десетки са сигналите за паднали дървета, като няколко от тях са се стоварили върху паркирали автомобили, а други две са паднали върху автомобили, които са били в движение.
Пътниците не са сериозно пострадали, но се е наложило автомобилите да бъдат репатрирани със специализирана техника.
Бурята е преминала за кратко, но и към момента продължава описването на щетите и разчистването на улиците.
Силен вятър се изви и над Русе. На места е прекъсната контактната мрежа и е нарушено разписанието на две тролейбусни линии, съобщи управителят на дружеството "Общински транспорт" в Русе Александър Георгиев. Няма пострадали хора.
Клони от изсъхнали дървета са паднали в различни части на града. Вятърът е нанесъл материални щети по фасади. Има счупени прозорци и отнесени ламарини.