ИЗВЕСТИЯ

Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния...
Чете се за: 00:47 мин.
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев,...
Чете се за: 02:00 мин.
За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в...
Чете се за: 02:15 мин.
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на...
Чете се за: 01:35 мин.
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Чете се за: 03:00 мин.
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Чете се за: 04:02 мин.

Ураганен вятър се изви в Монтана и в Русе

от БНТ , Репортер: Светлин Балкански
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Клон падна върху автомобил в центъра

Летни бури в страната днес. Ураганен вятър в Монтана за кратко нанесе сериозни щети.

Счупени са множество електрически стълбове на централни улици.

Десетки са сигналите за паднали дървета, като няколко от тях са се стоварили върху паркирали автомобили, а други две са паднали върху автомобили, които са били в движение.

Пътниците не са сериозно пострадали, но се е наложило автомобилите да бъдат репатрирани със специализирана техника.

Бурята е преминала за кратко, но и към момента продължава описването на щетите и разчистването на улиците.

Силен вятър се изви и над Русе. На места е прекъсната контактната мрежа и е нарушено разписанието на две тролейбусни линии, съобщи управителят на дружеството "Общински транспорт" в Русе Александър Георгиев. Няма пострадали хора.

Клони от изсъхнали дървета са паднали в различни части на града. Вятърът е нанесъл материални щети по фасади. Има счупени прозорци и отнесени ламарини.

#ветровито #Русе #ураганен вятър #силен вятър #Монтана

Частично бедствено положение в лясковското село Джулюница след бурята
Частично бедствено положение в лясковското село Джулюница след бурята
Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на три деца загина Отново смърт на пътя: Дрогиран 19-годишен шофьор удари АТВ, баща на три деца загина
Чете се за: 02:57 мин.
Вятър с пориви до 86 км/ч премина през Русе - има щети Вятър с пориви до 86 км/ч премина през Русе - има щети
Чете се за: 00:32 мин.
Задръствания на магистрала "Струма", след като шофьор се удари в мантинелата Задръствания на магистрала "Струма", след като шофьор се удари в мантинелата
Чете се за: 00:32 мин.
Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който беше прегазен от АТВ в Слънчев бряг Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който беше прегазен от АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 00:47 мин.
Катастрофа между тир и кола блокира изхода на Монтана в посока Враца Катастрофа между тир и кола блокира изхода на Монтана в посока Враца
Чете се за: 00:40 мин.

Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който беше прегазен от АТВ в Слънчев бряг
Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния Мартин, който...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Частично бедствено положение в лясковското село Джулюница след бурята Частично бедствено положение в лясковското село Джулюница след бурята
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста 21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил "общ работник на 4 часа", твърди адвокатът му
Чете се за: 03:30 мин.
Регионални
Дете оцеля след токов удар във Варна: Момчето се хванало за...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Кристин Лагард показа дизайна на българската евромонета с номинал 2...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Гладът в Газа: Животът на 132 000 деца под 5-годишна възраст е...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Русия и Украйна с нови обвинения: Срещата Зеленски - Путин под въпрос
Чете се за: 04:02 мин.
По света
