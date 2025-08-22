Номинационната комисия изслуша в парламента четиримата кандидати за членове на КПК

Номинационната комисия изслуша в парламента четиримата кандидати за членове на антикорупционната комисия. Стоян Петков, Петър Коев и Мария Даскалова са номинирани от управляващото мнозинство, а Аделина Натина-Зиколова – от неправителствена организация.

Основните критерии, по които бяха оценявани четиримата кандидати, борещи се за 3 места в КПК, са морални, нравствени и професионални качества, както и квалификация и опит.

Според Мария Даскалова, КПК е длъжник на обществото.

Мария Даскалова, кандидат за член на КПК: "Тази комисия трябва да бъде отворена. Трябва да бъде акцентирано на превенцията, и то във всичките ѝ форми. Считам, че трябва да се направи прием на граждани в определен ден и час."

Петър Коев предлага нова методология и публичност в работата на комисията.

Петър Коев – кандидат за член на КПК: "Комисията се ползва със значително обществено доверие. Показател за това са постъпващите в комисията сигнали, които, видно от доклада за 2024 г., наброяват над 1000."

Аделина Натина-Зиколова е готова за радикални промени.

Аделина Натина-Зиколова – кандидат за член на КПК: "Трябва да се въведат проверки на интегритета и институционалният риск на работещите в самата комисия. Трябва да бъдат въведени индикатори за уязвимост и зависимост в публичния сектор."

А Стоян Петков залага на вътрешна реорганизация и оптимизация.

Снимки: Десислава Кулелиева

Стоян Петков – кандидат за член на КПК: "Възнамерявам в работата си КПК да се утвърди като професионален и обществено отчетен орган, който ефективно да противодейства на корупционните прояви, извършвани от лица, заемащи публични длъжности."

Всеки кандидат ще бъде оценен от 1 до 10 според представянето си. До 3 дни комисията ще обяви окончателното класиране, а крайното решение ще вземе парламентът.