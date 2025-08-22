Антиимиграционни мерки в САЩ - започват проверки на всички 55 млн. визи

Ново затягане на контрола срещу имиграцията в САЩ - Държавният департамент обяви, че започват проверки на всички над 55 милиона валидни американски визи за чужденци. Мярката ще засегне, както работещи отвъд Океана, така и студенти и туристи. В същото време беше замразено и издаването на визи за чуждестранни шофьори.

Вълната от протести срещу строгите антиимиграционни мерки от началото на лятото все още не се повтаря, но напрежението сред имигрантите в Съединените щати отново се покачва. Администрацията на Доналд Тръмп продължава да следва един от ключовите си приоритети за втория му мандат - контрол на незаконната имиграция. Говорител на имиграционната служба съобщи, че започват засилени проверки на притежателите на валидни американски визи. Ще се следи, както дали те имат някакви криминални прояви в собствените си държави или в Съединените щати, така и какво е поведението им онлайн. Съобщава се, че тези, които са публикували нещо, което може да се тълкува като антиамериканска идеология, може и да загубят визата си.

Матю Трагесър, говорител на имиграционната служба: "Ползите от това да си в Съединените щати не трябва да бъдат достъпни за онези, които мразят страната ни и популяризират антиамериканска идеология."

Над 6000 чуждестранни студенти вече получиха откази за визи, макар да са били приети в американски университети.

Катастрофа с три жертви, предизвикана от нарушение от страна на чуждестранен шофьор, стана повод от Държавния департамент да предприемат радикални мерки:

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Замразяваме издаването на работни визи за шофьори на камиони. Решението влиза в сила незабавно. Увеличаващият се брой на чуждестранни шофьори, управляващи големи камиони по нашите пътища, застрашава живота на американците и отнема от поминъка на американските шофьори."

Инцидентът във Флорида е свързан с индийски гражданин, за когото се твърди, че е влязъл в страната нелегално през мексиканската граница. Но още преди катастрофата, в редиците на Републиканската партия често се чуваха призиви за по-строг контрол върху издаването на визи за работещите в транспортния сектор.

Джовани Еспиноса, шофьор на камион от Мексико: "Това е огромен проблем за нас, защото семействата ни разчитат да им изпращаме пари. Визата ми изтича през 2027, което е съвсем скоро и се страхувам какво ще стане след това." Кристиян Паломера, шофьор на камион от Мексико: "Не знам какво ще правим, ако ни отнемат визите. Много компании и бизнеси разчитат на нас."

Смята се, че около 720 хиляди или 18% от всички шофьори, работещи в САЩ, са чужденци. Повече от половината от чуждестранните шофьори на камиони в Съединените щати са от Латинска Америка. През последните години все повече са кандидатите за работна виза от Индия, Източна Европа и Украйна.