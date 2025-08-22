Варна отново е домакин на Международния филмов фестивал "Любовта е лудост".

Известни български и световни актьори и режисьори минаха по червения килим пред Фестивалния и конгресен център преди официалната церемония по откриването.

"Очаквайте хубави филми. Нещо, което 33 години поддържаме с променлив успех, но винаги за радост на варненската публика", заяви проф. Александър Грозев, художествен директор на ММФ "Любовта е лудост".

"Сега идваме с един български филм "Рожден ден". Режисьор е Ивайло Пенчев, това е пореден негов филм, надявам се да се хареса отново на зрителите", коментира Свежен Младенов, актьор.

"Много се радваме целият екип, че ни поканиха и ни включиха в конкурсната програма. Това е една лична история, не само моя, тя е на всяко първо или второ българско семейство, тъй като една от основните теми е търсене на корените", каза още Татяна Пандурска, режисьор на филма "Диви ягоди".