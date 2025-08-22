Канада отменя ответните мита за САЩ

Неочакван ход от страна на Отава - властите в Канада съобщиха, че отменят част от наложените ответни мита, които наложиха на Съединените щати.



Решението е определено като жест на добра воля и стъпка към възобновяване на търговските отношения с Вашингтон.

Преди това Канада беше наложила мита в размер на 25% за внос на американски стоки в отговор на налозите, наложени от американска страна.

Тази нощ Доналд Тръмп приветства решението и допълни, че скоро ще разговаря с канадския премиер Марк Карни.