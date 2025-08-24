Ансамбълът на България завърши на шеста позиция в многобоя

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева изиграха брилянтни ленти и закономерно намериха място сред най-добрите осем във финала с първи по сила резултат. На топки и обръчи грациите ни допуснаха грешка, което ги остави на 12-та позиция с резултат от 25.400 (D. 11.600; A. 7.700; E. 6.400).

Ансамбъл на България на СП в Бразилия
Снимка: Фейсбук / БФХД
Слушай новината

Зрелищна бе битката за отличията в многобоя при ансамблите в четвъртия ден на петдневния маратон от 41-вото световно първенство по художествена гимнастика в Бразилия.

Българският отбор в състав София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова се представи достойно и с актив от 53.150 (27.750 на 5 ленти и 25.400 на 3 топки + 2 обръча), завърши на 6-та позиция в класирането на многобоя.

Възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева изиграха брилянтни ленти и закономерно намериха място сред най-добрите осем във финала с първи по сила резултат от 27.750 (D. 12.900; A. 8.000; E. 6.850).

Абсолютна световна титла за ансамбъла на Япония с актив от 55.550. Със сребърния медал се поздрави ансамбълът на Бразилия със сбор от 55.250. Бронзът заслужи отборът на Испания с общ резултат от 54.750.

България стана световен вицешампион в отборната надпревара на 41-ото световно първенство. Сребърната медалистка в многобоя Стилияна Николова, Ева Брезалиева и ансамбълът за жени събраха актив от 281.550 точки. Златото е за Германия с 286.500 точки, а на трето място е Украйна с 278.550.

Така България има две сребърни отличия до момента - в многобоя при жените на Николова и отборно.

Съдия за България на това състезание бе Филипа Филипова, която бе в панела за време.

Шампионатът в Рио де Жанейро завършва по-късно днес с финалите на отделните уреди, където Стилияна Николова ще играе на обръч, топка, бухалки и лента, Ева Брезалиева на лента и ансамбълът на пет ленти.

Най-интересното от световното първенство в Бразилия гледайте в преките предавания на БНТ!

#Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро 2025 #ансамбъл на България по художествена гимнастика

