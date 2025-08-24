Стилияна Николова завоюва и сребро на лента на световното в Рио де Жанейро

Стилияна Николова добави още един медал към колекцията си от световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро. Българката завоюва сребро на лента, като на финала събра 29.800 точки.

Родната грация бе изпреварена само от Даря Варфоломеев. Германката грабна златото с оценка от 30.250, а Топ 3 допълни украинката Таисия Онофрийчук, която спечели бронза с 29.100.

По този начин Николова завоюва пети медал за България на шампионата след бронза на бухалки, второто място в многобоя и на обръч, както и среброто в отборната надпревара.

От своя страна Ева Брезалиева се класира седма на лента, завършвайки с оценка от 28.050.