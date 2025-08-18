Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)

След срещата си с Володимир Зеленски, Доналд Тръмп разговаря с европейските лидери в присъствието на украинския държавен глава. Досега денят беше много успешен, каза президентът Тръмп в началото на срещата.



Според него, до седмица или две ще стане ясно възможно ли е урегулиране на конфликта в Украйна по пътя на преговорите. Срещата в Аляска укрепи вярата ми в постигането на мир, каза американският президент.

Според него трябва да се обсъди евентуална размяна на територии с Русия.

Всички ние очевидно бихме предпочели незабавното прекратяване на огъня, докато работим за траен мир, каза още Тръмп. Френският му колега Еманюел Макрон приветства тристранна среща за Украйна, но счита, че трябва да се проведе и четиристранна среща с участието на европейски представители.

Според британския премиер Киър Стармър възможен е реален прогрес по въпроса за гаранциите за сигурността.

Германският канцлер Фридрих Мерц настоя за прекратяване на огъня преди възможни мирни преговори.





