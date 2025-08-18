Доналд Тръмп приветства лидерите от ЕС и НАТО (ОБЗОР)
Досега денят беше много успешен, каза американският президент в началото на срещата
След срещата си с Володимир Зеленски, Доналд Тръмп разговаря с европейските лидери в присъствието на украинския държавен глава. Досега денят беше много успешен, каза президентът Тръмп в началото на срещата.
Според него, до седмица или две ще стане ясно възможно ли е урегулиране на конфликта в Украйна по пътя на преговорите. Срещата в Аляска укрепи вярата ми в постигането на мир, каза американският президент.
Според него трябва да се обсъди евентуална размяна на територии с Русия.
Всички ние очевидно бихме предпочели незабавното прекратяване на огъня, докато работим за траен мир, каза още Тръмп. Френският му колега Еманюел Макрон приветства тристранна среща за Украйна, но счита, че трябва да се проведе и четиристранна среща с участието на европейски представители.
Според британския премиер Киър Стармър възможен е реален прогрес по въпроса за гаранциите за сигурността.
Германският канцлер Фридрих Мерц настоя за прекратяване на огъня преди възможни мирни преговори.
Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: "Това е много важен момент. Гаранциите за сигурност са толкова важни".
Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Президентът Путин се съгласи, че Русия ще приеме гаранции за сигурността на Украйна и това е един от ключовите моменти, които трябва да обмислим, и ще го обсъдим на масата за преговори. Оптимист съм, че колективно можем да постигнем споразумение, което би възпрепятствало всяка бъдеща агресия срещу Украйна".
Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Мисля, че проведохме много добър разговор с президента Тръмп и наистина беше най-добрият – или, извинете, може би най-добрият ще бъде в бъдеще, но беше наистина добър. Говорихме за много чувствителни теми. Първата е гаранциите за сигурност и сме много щастливи, че всички лидери са тук, a сигурността на Украйна зависи от Съединените щати и от вас".
Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Ако трябва да бъда честен, бих искал да видя прекратяване на огъня. Не мога да си представя при следващата среща да няма такова. Така че, нека да работим и да се опитаме да окажем натиск върху Русия. И бих искал да подчертая, че при следващата среща не трябва да има бойни действия и тя трябва да бъде тристранна, независимо къде се провежда."
Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Нека да дадем най-доброто от себе си и да се уверим, че от днес нататък ще доведем нещата до край, възможно най-бързо. Искам наистина да Ви благодаря за усилията, на вас и на всички европейски колеги. Моментът е ключов. И фактът, че вие казвате - готов съм да участвам в гаранции за сигурност е голяма стъпка. Това е голям пробив!".
Еманюел Макрон, президент на Франция: "Всички около тази маса са за мира. И ние работим много усилено, и работихме много усилено през последните няколко години, за да имаме мир, който е стабилен и дълготраен. Ето защо идеята за тристранна среща е много важна, защото това е единственият начин да се поправи положението. И между другото, мисля, че като продължение вероятно ще ни е необходима четиристранна среща. Защото когато говорим за гаранции за сигурност, говорим за цялостната сигурност на европейския континент и затова всички сме обединени тук с Украйна по този въпрос".
Джорджа Мелони, премиер на Италия: "Нещо се променя. Нещо се промени. Благодарение на вас, благодарение и на забавянето на бойните действия, което беше постигнато с храбростта на украинците и с единството, което всички ние показахме. И причината да го споменавам е, че трябва да напомним, че ако искаме да постигнем мир и ако искаме да гарантираме справедливост, трябва да го направим обединени. Говорим по много важни теми. Първата е гаранциите за сигурност, как да сме сигурни, че това няма да се повтори, което е предпоставка за всеки вид мир".
Киър Стармър, министър-председател: "От тази среща може да произлезе историческа стъпка по отношение на сигурността за Украйна и сигурността в Европа. Смятам, че можем да постигнем реален напредък към справедлив и траен резултат. Очевидно това трябва да включва Украйна. И тристранната среща изглежда разумната следваща стъпка".