Очаква се разследващите да изнесат повече информация за убийството на жена в Първомай

Очаква се днес Окръжната прокуратура в Пловдив и полицията да дадат повече информация за жестокото убийство в Първомай. Вчера 44 – годишната съпруга на местен полицай беше намерена мъртва в семейното им жилище. По неофициална информация има задържан за убийството.

Тя била сама в къщата, докато съпругът ѝ бил на дежурство същата вечер. Тялото ѝ е било открито от сина им. На един от иззетите видеозаписи се вижда мъж с маска на главата, който бяга по улицата в района на къщата в квартал "Дебър", превърнала се в местопрестъпление. Съседите на семейството са шокирани от трагедията, тъй като описват семейството като възпитани и трудолюбиви хора. Сред възможните причини за убийството са евентуален грабеж или пък отмъщение поради лични причини.