Маргарита Гунчева: Щеше да е добър завършек, ако бяхме спечелили бронзов медал

Със сигурност сме доволни от представянето, каза разпределителката на националките до 21 години след световното първенство.
Маргарита Гунчева смята, че успехът на българския национален отбор по волейбол за девойки до 21-годишна възраст е щял да бъде по-сладък, ако бе успял да спечели бронзовия медал от световното първенство в Индонезия. Все пак разпределителката отбеляза, че това е един завършек за този тим.
Ето какво каза още тя на прибиране на родна земя:
„Разбира се, в едно семейство на спортисти няма как и ти да не израснеш като такъв. Естествено всичко изисква много работа и постоянство, за да се стигне до най-високото ниво.“
„Да, може да се каже, че това е един много добър завършек за този отбор, но можеше да е още по-добър, ако бяхме взели бронзовия медал, но със сигурност сме доволни от представянето си, направихме едно доста добро класиране, за което тренирахме усилено цяло лято. И сме много щастливи“, сподели Гунчева.