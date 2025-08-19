Маргарита Гунчева: Щеше да е добър завършек, ако бяхме спечелили бронзов медал

Маргарита Гунчева смята, че успехът на българския национален отбор по волейбол за девойки до 21-годишна възраст е щял да бъде по-сладък, ако бе успял да спечели бронзовия медал от световното първенство в Индонезия. Все пак разпределителката отбеляза, че това е един завършек за този тим.

Ето какво каза още тя на прибиране на родна земя:

„Разбира се, в едно семейство на спортисти няма как и ти да не израснеш като такъв. Естествено всичко изисква много работа и постоянство, за да се стигне до най-високото ниво.“

„Да, може да се каже, че това е един много добър завършек за този отбор, но можеше да е още по-добър, ако бяхме взели бронзовия медал, но със сигурност сме доволни от представянето си, направихме едно доста добро класиране, за което тренирахме усилено цяло лято. И сме много щастливи“, сподели Гунчева.