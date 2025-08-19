Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше реанимационно оборудване

Нови действия по разследването на трагичния инцидент, при който 8-годишно дете загина след падане от воден парашут край плажа в Несебър.

По неофициална информация до падането от близо 50 метра височина се е стигнало след скъсан колан, който прикрепя детето за парашута. Междувременно свидетели на инцидента твърдят, че първата линейка, която е пристигнала на плажа не е била оборудвана, за да извърши реанимация.

Тихомир Атанасов е бил с дъщеря си на плажа, когато се е случил инцидентът вчера по обед.

"Видяхме, че дете беше изведено във видимо тежко състояние, но с основни видими жизнени показатели – дали граничещи със живота, аз не съм медицинско лице, не мога да коментирам", каза Тихомир Атанасов, очевидец. "Същевременно максимално бързо беше започнал реанимационният процес в медицинския реанимационен пункт, който е на плажа", коментира Иван Георгиев, началник на водноспасителната служа на плажа.

Според очевидци линейка е дошла на 20-тата минута.

"Лекарят от линейката установи, че няма реанимационно оборудване и няма как да се бори за живота на детето. Наложи се да извикаме втора линейка, която тръгна от Бургас с полицейски ескорт. Но все пак ѝ отне около 40 минути, за да пристигне. За мен лично детето имаше шанс при по-бързи действия от страна на Спешна помощ", заяви Тихомир Атанасов.

От ръководството на Спешна помощ в Бургас обясниха, че твърденията за забавянето на линейката не отговарят на истината и, че нямат специализиран автомобил без оборудване.

"Първата линейка е дошла на 7-та минута от подаване на инцидента през тел. 112, като пояснявам, че първият сигнал за инцидента на нас е подаден като капитан на кораб, паднал от високо с прилошаване. Нашата кола, когато отива на място с фелдшерски екипи и оборудвана, подчертавам, заварва детето. Вторият екип е пратен 10 минути след първия", каза д-р Димитър Желязков, зам-директор на ЦСМП-Бургас.

От Спешна помощ подчертават, че са изпратили втори екип, в който е имало лекар, за да може да окаже по-квалифицирана помощ, въпреки че детето вече е било починало при пристигането на първата линейка. Междувременно, докато трае разследването атракциите на плажа са преустановени.

"На територията на България това е първата нелепа трагедия, която се случва. По наши справки такива подобни две са се случвали единствено в Гърция и Черна гора", обясни Иван Георгиев.

Разследването на прокуратурата трябва да покаже кой носи вина за инцидента.