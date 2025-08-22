Оцеляване на ръба: ООН потвърди, че 514 000 души или една четвърт от палестинците гладуват

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Очаква се до края на септември техният брой да се увеличи с над 100 000

Голяма част от Ивицата Газа е засегната от глад. Това потвърди Интегрираната класификация на фазите на продоволствената сигурност, основната глобална организация за наблюдение на глада, в окончателен доклад. Оценката ще засили натиска върху Израел да допусне повече хуманитарна помощ в разкъсвания от война палестински анклав.

Според организацията, 514 000 души – почти една четвърт от палестинците в Газа – страдат от глад, като до края на септември техният брой ще се увеличи до 641 000.

снимка: БТА

Около 280 000 от тези хора се намират в северния район, обхващащ град Газа, който вече е в състояние на глад. Останалите са в централните и южни райони Дейр ал-Балах и Хан Юнис – които се очаква да достигнат състояние на масов глад до края на следващия месец.

Според Върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, гладът в Газа е директен резултат от действията на израелското правителство. Смъртните случаи от глад в Газа могат да се считат за военно престъпление на умишлено убийство, добави той. В отговор на доклада, израелското външно министерство отново заяви тезата си, че в Газа глад няма.

"От началото на войната в Газа са влезли над 100 000 камиона с хуманитарна помощ, а през последните седмици масивен приток на помощ заля ивицата с основни хранителни продукти и доведе до рязък спад в цените на хранителните продукти, които се сринаха на пазарите", се казва в изявление на израелското външно министерство

