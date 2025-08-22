Оцеляване на ръба: ООН потвърди, че 514 000 души или една четвърт от палестинците гладуват

Голяма част от Ивицата Газа е засегната от глад. Това потвърди Интегрираната класификация на фазите на продоволствената сигурност, основната глобална организация за наблюдение на глада, в окончателен доклад. Оценката ще засили натиска върху Израел да допусне повече хуманитарна помощ в разкъсвания от война палестински анклав.

Според организацията, 514 000 души – почти една четвърт от палестинците в Газа – страдат от глад, като до края на септември техният брой ще се увеличи до 641 000.

снимка: БТА

Около 280 000 от тези хора се намират в северния район, обхващащ град Газа, който вече е в състояние на глад. Останалите са в централните и южни райони Дейр ал-Балах и Хан Юнис – които се очаква да достигнат състояние на масов глад до края на следващия месец.

Според Върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, гладът в Газа е директен резултат от действията на израелското правителство. Смъртните случаи от глад в Газа могат да се считат за военно престъпление на умишлено убийство, добави той. В отговор на доклада, израелското външно министерство отново заяви тезата си, че в Газа глад няма.