Националният ни отбор по волейбол за мъже под 21 г. претърпя поражение на старта на световното първенство в Китай

Националният отбор по волейбол на България за мъже под 21 години започна със загуба участието си на световното първенство в Китай.

Селекцията на Венцислав Симеонов, отстъпи на Куба с 1:3 (25:16, 17:25, 23:25, 21:25) в първия си мач от предварителна група С, която се провежда в Дзянмън.

Националите ни отбелязаха отличен старт, но след това настъпи спад и допуснаха пълен обрат. Не можаха да се съберат и да се противопоставят на съперника. Ключов бе третия гейм, в който изпуснаха своите възможности. От своя страна кубинците тръгнаха зле, но от втората част намериха своята игра, показаха по-добри показатели на всички елементи, а основното им оръжие бе началният удар. Младите ни "лъвове" направиха страхотна първа част в мача. Доминираха изцяло и поведоха след 25:16.

За съжаление този възход не бе задържан. Ритъмът бе нарушен, това позволи на кубинците да се разиграят. Те веднаха поеха инициативата и поведоха в резултата, а на средата вече разликата беше непреодолима 18:12. Кубинците не позволиха противодействие и спечелиха гейма.

В третата част и двата състава играха равностойно и всеки имаше шанс. Съперникът стигна до геймбол при 24:22. Националите намалиха до 24:23 и имаха шанс за изравняване, но неразбирателство помежду им попречи и кубинците затвориха гейма с 25:23.

Това оказа негативно влияние и в четвъртата част съперникът започна с 10:5 и диктуваше изцяло нещата на терета. Едва при 24:17 нашите показаха, че могат да играят, като направиха 4 поредни точки и намалиха до 24:21, но това бе закъснял щурм. Куба спечели гейма с 25:21 а с това и мача с 3:1.

Най-резултатни за България бяха Жасмин Величков и Александър Къндев, които отбелязха по 11 точки.

В следващия си мач българските волейболисти се изправят срещу Япония. Двубоят е на 22 август, отново от 06:00 часа българско време.