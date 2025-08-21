БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Националният ни отбор по волейбол за мъже под 21 г. претърпя поражение на старта на световното първенство в Китай

Спорт
В следващия си мач българските волейболисти се изправят срещу Япония на 22 август.

Националният отбор по волейбол на България за мъже под 21 години започна със загуба участието си на световното първенство в Китай.

Селекцията на Венцислав Симеонов, отстъпи на Куба с 1:3 (25:16, 17:25, 23:25, 21:25) в първия си мач от предварителна група С, която се провежда в Дзянмън.

Националите ни отбелязаха отличен старт, но след това настъпи спад и допуснаха пълен обрат. Не можаха да се съберат и да се противопоставят на съперника. Ключов бе третия гейм, в който изпуснаха своите възможности. От своя страна кубинците тръгнаха зле, но от втората част намериха своята игра, показаха по-добри показатели на всички елементи, а основното им оръжие бе началният удар. Младите ни "лъвове" направиха страхотна първа част в мача. Доминираха изцяло и поведоха след 25:16.

За съжаление този възход не бе задържан. Ритъмът бе нарушен, това позволи на кубинците да се разиграят. Те веднаха поеха инициативата и поведоха в резултата, а на средата вече разликата беше непреодолима 18:12. Кубинците не позволиха противодействие и спечелиха гейма.

В третата част и двата състава играха равностойно и всеки имаше шанс. Съперникът стигна до геймбол при 24:22. Националите намалиха до 24:23 и имаха шанс за изравняване, но неразбирателство помежду им попречи и кубинците затвориха гейма с 25:23.

Това оказа негативно влияние и в четвъртата част съперникът започна с 10:5 и диктуваше изцяло нещата на терета. Едва при 24:17 нашите показаха, че могат да играят, като направиха 4 поредни точки и намалиха до 24:21, но това бе закъснял щурм. Куба спечели гейма с 25:21 а с това и мача с 3:1.

Най-резултатни за България бяха Жасмин Величков и Александър Къндев, които отбелязха по 11 точки.

В следващия си мач българските волейболисти се изправят срещу Япония. Двубоят е на 22 август, отново от 06:00 часа българско време.

