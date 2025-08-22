БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма...
Чете се за: 05:07 мин.
Лъч надежда: Подобрява се състоянието на 4-годишния...
Чете се за: 00:47 мин.
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев,...
Чете се за: 02:00 мин.
За първи опит за киберизмама с въвеждането на еврото в...
Чете се за: 02:15 мин.
По Яворов и за силата да прощаваш писаха зрелостниците на...
Чете се за: 01:35 мин.
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не...
Чете се за: 03:00 мин.
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ:...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Путин за отношенията Русия - САЩ: Има светлина в края на тунела

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази

Владимир Путин съобщи, че Русия и Съединените щати обмислят съвместни проекти в Арктика и Аляска

путин обсъди телефона резултатите срещата върха аляска
Слушай новината

Руският президент Владимир Путин съобщи, че Русия и Съединените щати обмислят съвместни проекти в Арктика и Аляска.

По думите му Вашингтон и Москва ще си сътрудничат и в областта на Космоса.

Путин каза още, че разговорът му с Доналд Тръмп в Аляска е бил много прям и смислен и изрази увереност, че с идването на власт на републиканеца вече се вижда "светлина в края на тунела" по въпроса за руско-американските отношения.

Според руския държавен глава следващите стъпки за затопляне на отношенията трябва да бъдат направени от САЩ.

Минути преди коментара на Путин Тръмп заяви, че след 2 седмици ще реши дали да наложи санкции на Русия заради войната в Украйна.

# Доналд Тръмп #Владимир Путин #Русия #САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
1
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО по БНТ
2
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика НА ЖИВО...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
3
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
Откриха Георги, обявен за издирване от варненската полиция
4
Откриха Георги, обявен за издирване от варненската полиция
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима с АТВ в Слънчев бряг
5
Съдът върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, прегазил петима...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 23 август по БНТ 3
6
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 23 август по БНТ 3

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който подаде фалшив сигнал за взривоопасно устройство в самолет
5
Софийският районен съд остави за постоянно в ареста мъж, който...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Русия

Швейцария, Австрия или Турция - възможни места за мирни преговори между Зеленски и Путин
Швейцария, Австрия или Турция - възможни места за мирни преговори между Зеленски и Путин
Зеленски ще се срещне с Путин - къде и при какви условия Зеленски ще се срещне с Путин - къде и при какви условия
Чете се за: 01:15 мин.
Джей Ди Ванс: "Лъвският пай" от бремето на украинската сигурност ще е за Европа Джей Ди Ванс: "Лъвският пай" от бремето на украинската сигурност ще е за Европа
Чете се за: 01:07 мин.
Тръмп е получил покана да посети Русия, каза Сергей Лавров Тръмп е получил покана да посети Русия, каза Сергей Лавров
Чете се за: 02:32 мин.
Русия върна на Украйна телата на 1000 убити войници Русия върна на Украйна телата на 1000 убити войници
Чете се за: 01:25 мин.
Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее" Макрон: Путин е "хищник, огромна ламя, която трябва да продължава да яде, за да оцелее"
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се детенцето да ми остане
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се...
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Частично бедствено положение в лясковското село Джулюница след бурята Частично бедствено положение в лясковското село Джулюница след бурята
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Тръмп: Ще видим кой е виновен за Украйна Тръмп: Ще видим кой е виновен за Украйна
Чете се за: 02:02 мин.
По света
21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста 21-годишният Ивелин, обвинен за жестокото убийство в Първомай, остава за постоянно в ареста
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Икономика в сивия сектор: Капитанът на лодката в Несебър бил...
Чете се за: 03:30 мин.
Регионални
Дете оцеля след токов удар във Варна: Момчето се хванало за...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Кристин Лагард показа дизайна на българската евромонета с номинал 2...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Гладът в Газа: Животът на 132 000 деца под 5-годишна възраст е...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ