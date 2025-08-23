БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Задълбочава се политическата криза в Косово

Биляна Бонева
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Депутатите отново не избраха председател, което блокира откриването на парламента

Снимка: БТА/Архив
Политическата криза в Косово продължава да се задълбочава. Депутатите отново не избраха председател, което блокира откриването на парламента.

Изборите се проведоха в началото на февруари, но скупщината в Прищина все още не е започнала работа.

След 54 неуспешни опита да бъде избран председател в понеделник Конституционният съд даде 30-дневен срок депутатите да конституират парламента.

Не е ясно какво ще се случи, ако и след този срок няма избран председател.

Конституцията на Косово не предвижда срок колко време след изборите или след клетвата на депутатите трябва да бъде учреден новият парламент.

#Косово #блокиране #Прищина #политическа криза #Парламент

