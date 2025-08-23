БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
Най-малко 5 жертви при преобръщането на автобус с туристи на магистрала в Ню Йорк

Биляна Бонева от Биляна Бонева
По света
Сред жертвите има и дете

катастрофа автобус Ню Йорк
Снимка: БТА
В Съединените щати 5-ма души загинаха, а десетки са ранени при преобръщането на автобус с туристи на магистрала в щата Ню Йорк.

Сред жертвите има и дете. Инцидентът е станал близо до Бъфало, докато автобусът е пътувал от Ниагарския водопад към град Ню Йорк.

Предполага се, че причина за катастрофата е грешка на шофьора.

Според разказите на пътниците той се движел с много висока скорост, в един момент е загубил контрол и се е блъснал в мантинелата, след което превозното средство се е преобърнало.

В автобуса пътували туристи от азиатски страни.

#жертви #автобус #туристи #катастрофа #магистрала #Ню Йорк

