Най-малко 5 жертви при преобръщането на автобус с туристи на магистрала в Ню Йорк

В Съединените щати 5-ма души загинаха, а десетки са ранени при преобръщането на автобус с туристи на магистрала в щата Ню Йорк.



Сред жертвите има и дете. Инцидентът е станал близо до Бъфало, докато автобусът е пътувал от Ниагарския водопад към град Ню Йорк.

Предполага се, че причина за катастрофата е грешка на шофьора.

Според разказите на пътниците той се движел с много висока скорост, в един момент е загубил контрол и се е блъснал в мантинелата, след което превозното средство се е преобърнало.

В автобуса пътували туристи от азиатски страни.