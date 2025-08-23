Най-малко 5 жертви при преобръщането на автобус с туристи на магистрала в Ню Йорк

Сред жертвите има и дете
В Съединените щати 5-ма души загинаха, а десетки са ранени при преобръщането на автобус с туристи на магистрала в щата Ню Йорк.
Сред жертвите има и дете. Инцидентът е станал близо до Бъфало, докато автобусът е пътувал от Ниагарския водопад към град Ню Йорк.
Предполага се, че причина за катастрофата е грешка на шофьора.
Според разказите на пътниците той се движел с много висока скорост, в един момент е загубил контрол и се е блъснал в мантинелата, след което превозното средство се е преобърнало.
В автобуса пътували туристи от азиатски страни.