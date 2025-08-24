БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Отборът на надеждата с втора победа на световното по футбол за бездомни

Българите без проблеми срещу Дания в Осло.

отборът надеждата втора победа световното футбол бездомни
Българският Отбор на надеждата с втора победа на световното първенство по футбол за бездомни в Осло. Българите се наложиха с 6:0 над Дания.

Играчите на треньора Борислав Фердинандов направиха много силен двубой, като след първото полувреме поведоха с 3:0. През вторите 7 минути доминацията на българските участници продължи с нови три гола.

Българският тим оглави подреждането в група G с 6 точки. По толкова имат още представителите на Дания и САЩ, които са изиграли и мач повече. Отборът на надеждата вече гледа към продължаване в шампионския поток на турнира.

Утре са последните два кръга от първата групова фаза. Българите ще срещнат Буркина Фасо и САЩ.

