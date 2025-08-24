БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Гражданите в Плевен протестират срещу безводието
Чете се за: 04:00 мин.
Пазарен детокс: Предизвикателството "Без покупки" подпомага финансите ни

от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Според финансовия консултант Десислава Станчева българите сме склонни да харчим 10-15% от парите си за неща, от които реално нямаме нужда

"Без покупки" е предизвикателство, което печели привърженици дори сред хората със стабилни финансови възможности. С него става по-лесно да спестим пари за по-сериозна покупка, като спрем да харчим ненужно за седмица, месец или година.

Освен че подобрява финансите ни, това подпомага устойчивото потребление и създава здравословни навици. Проверихме как се отнасят към тази идея купувачите във Варна и какви съвети дават финансовите консултанти.

Тенденцията "Без покупки" е като диета, която може да подобри финансите, без да навреди на здравето и настроението. Нейните привърженици за определено време спират да харчат – главно за доставки на храна, за дрехи, аксесоари и козметика. Клиентите в голям варненски магазин имат аргументи и "за", и "против".

"Не съм привърженик на това да пестя от нещата, които ме карат да се чувствам красива и да се чувствам добре.

По- скоро бих предпочела козметика, вместо да си купя ново бижу.

Мисля, че може да се свие бюджетът, тъй като сме прекалено пренаситени. Купуваме много неща, които не ги ползваме толкова много в ежедневието или имаме 3-4-5 парфюма, които са излишни.

Не бих се лишила нито един месец да си купя дори едно червило или един молив. И не вярвам, че ще ми се отрази много на бюджета. Успявам да компенсирам".

Според финансовия консултант Десислава Станчева българите сме склонни да харчим емоционално и даваме към 10-15% от парите си за неща, от които реално нямаме нужда.

"Ако превърнем своите харчове в записки в телефона ни и в края на месеца дръпнем чертата, ще видим, че преспокойно този месец ние можем да спестим едни 100-200 лева. Тази финансова диета би могла да бъде част от ежедневието ни и да не се ограничаваме да я правим в определен период от време", каза Десислава Станчева.

Биляна Бубинова има наблюдения от магазина, в който е управител – дамите държат на качеството, но са все по-внимателни и към цените.

"Държат си клиентите на качеството, но все пак търсят нещо, което е по-евтино. Аз не мисля, че една дама би се ограничила в покупката на козметика. Когато държи на външния си вид, тя ще си купи нещо на по-достъпна цена, но все пак ще отдели средства за красотата", коментира Биляна Бубинова.

Съветът на финансовия консултант е да разделим доходите си на три, като отделяме за текущи разходи, за спешни случаи и за спестявания.

"Когато се научим да мислим по този начин и превърнем мислите си в действия, тогава животът на всеки един човек ще бъде много по-добър, много по-спокоен", обясни Десислава Станчева.

Режимът "Без покупки" може да подпомогне това спокойствие, ако имате ясни цели от какво пестите, къде ще вложите парите и кога можете да си позволите малка спонтанна покупка като подарък.

