Протести във Великобритания срещу настаняването на бежанци в хотели

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Властите на острова ще създадат нов независим орган, който да разглежда молбите за пребиваване по-бързо

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Във Великобритания лейбъристкото правителство е под нарастващ натиск заради политиката му спрямо мигрантите. И днес продължиха протестите заради настаняването на бежанците в хотели.

Властите на острова ще създадат нов независим орган, който да разглежда молбите за пребиваване по-бързо. Така ще намалят броя на приютените мигранти, които очакват съдебно решение.

В цяла Великобритания се провеждат антимигрантски протести срещу използването на хотели за настаняване на търсещи убежище. Успоредно с тях вървят контрамитинги от протестиращи срещу расизма. Демонстрантите издигат лозунги като "Мигрантите са добре дошли" или "Върнете ги обратно".

Демонстрациите се провеждат дни след като британски съд блокира използването на хотел в Югоизточна Англия за търсещи убежище - решение, което правителството ще обжалва. Недоволството беше предизвикано след като 41-годишен мигрант, живеещ в хотел, беше обвинен в сексуално посегателство над 14-годишно момиче.

"В началото не се притеснявах особено за бежанците, но виждам, че много от тях не изглеждат като бежанци. Не мога да разбера защо хората, които виждаме по улиците и в хотелите, са предимно мъже на определена възраст и няма много жени. Против съм изнасилването на малки деца и подобни неща", каза Адам Галимор, строителен работник в Ливърпул.

"Хората са развълнувани от една история, която отклонява вниманието от случващото се. Реалността е, че не става въпрос за няколко души, идващи с гумени лодки. Това не е заплаха за нашето общество. Заплахата за нашето общество е корупцията отгоре, твърде многото милиардери, недостатъчните инвестиции в инфраструктура, хората, които не се грижат един за друг", коментира Фиона Бар, пенсионерка в Ливърпул.

Сега правителството на Киър Стармър ще въведе нов ускорен процес по обжалване на отказите за предоставяне на убежище. Така ще засили депортирането на мигранти, които нямат право да пребивават във Великобритания.

Вътрешният министър заяви, че "напълно неприемливите" забавяния при съдебни решения оставят хора с отхвърлени молби в страната с години. Към момента около 51 000 жалби чакат да бъдат разгледани, като средното време за произнасяне е повече от година.

#протести #Великобритания #мигранти

