БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гражданите в Плевен протестират срещу безводието
Чете се за: 04:00 мин.
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в...
Чете се за: 02:30 мин.
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното...
Чете се за: 05:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Прокуратурата пуснала на свобода 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца, защото нямало достатъчно информация

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Запази

Валентин Асенов в миналото е осъждан за грабеж и побои

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пред БНТ говори съпругата на убития в зверска катастрофа в столичния квартал "Христо Ботев" Асен Димитров в средата на юли. През сълзи тя поиска справедливост за нелепата му смърт.

Стана ясно, че 19-годишният Валентин Асенов, който предизвика катастрофата, в която загина 37-годишният баща на три деца, е задържан само за 24 часа.

Причината - от прокуратурата нямали достатъчно информация какво точно се е случило. Това заяви в "Денят започва в неделя" говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев. Той потвърди, че тестът за наркотици на младежа е отчел амфетамини, както и че самият той е бил прокурор по предишно дело на 19-годишния младеж, при което той е получил условна присъда за грабеж и побои.

Вдовицата на Асен - Живка, днес си идва от Дъблин, където живеят и работят от 15 години. Тя е на антидепресанти и още не може да повярва какво се случило. Недоумява как при условна присъда, употреба на наркотици и причиняване на смърт заради шофиране в насрещното, извършителят е на свобода.

"Преди всичко ние сме хора, хора на които това нещо трябва да ти тежи на съвеста, защото три дечица повече никога няма да кажат тате. Това, че ще бъдат сами, това че аз ще бъда винаги сама. Не може да продължаваме да губи любимите си хора без никаква вина по нелеп начин. Надявам се да се вземат в ръце и да разрешат случая", каза Живка Стефанова, съпруга на убития в катастрофа Асен.

Според говорителя на Софийската района прокуратура Николай Николаев задържането на 19-годишния извършител само за 24 часа безспорно е грешка, защото има основания да се смята, че той не е безопасен.

"По мое мнение безспорно са на лице такива основания, но трябва да се съберат доказателства за вината", заяви прокурор Николай Николаев.

Едно от доказателствата е запис на катастрофата от 14-ти юли. На него ясно се вижда как Валентин нахлува в насрещното и блъска АТВ-то, в което се вози Асен. Първоначално със случая се заема районната прокуратура, защото мъжът не умира на място. След като след 6 дни издъхва в болница, случаят е поет от градската прокуратура. Кръвният тест трябва да потвърди употребата на амфетамини.

"При амфетамините стават чести грешки, затова кръвта единствено може да каже. Аз искам да разсеем всички съмнения. Колегите от градската прокуратура ще стигнат до обективната истина по този случаи и в това не трябва да имаме съмнения, никой няма да остане безнаказан", коментира прокурор Николай Николаев.

Вратата на къщата, в която живее 19-годишният Валентин Асенов заедно със семейството си, е заключена и никой не отваря. Повечето съседи твърдят , че не го познават.

От градската прокуратура обещаха повече подробности за случая да бъдат дадени утре.

#София #АТВ #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
1
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява случаите с незаконни гонки в столицата
3
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Ансамбълът на България завърши на шеста позиция в многобоя
5
Ансамбълът на България завърши на шеста позиция в многобоя
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
6
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
2
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
3
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
5
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Общество

За кои сметки закъсняваме най-много?
За кои сметки закъсняваме най-много?
Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, с които да следят за незаконни гонки Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, с които да следят за незаконни гонки
Чете се за: 04:10 мин.
Гражданите в Плевен протестират срещу безводието Гражданите в Плевен протестират срещу безводието
Чете се за: 04:00 мин.
БАБХ обсъжда с Европейската комисия възможностите за ваксинация срещу шарка по дребните преживни животни у нас БАБХ обсъжда с Европейската комисия възможностите за ваксинация срещу шарка по дребните преживни животни у нас
Чете се за: 00:40 мин.
Задържаха бус с 24 нелегални мигранти в Лозенец Задържаха бус с 24 нелегални мигранти в Лозенец
Чете се за: 01:10 мин.
Ден преди премиерата на мюзикъла "Коса" в Античния театър в Пловдив Ден преди премиерата на мюзикъла "Коса" в Античния театър в Пловдив
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Гражданите в Плевен протестират срещу безводието
Гражданите в Плевен протестират срещу безводието
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, с които да следят за незаконни гонки Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, с които да следят за незаконни гонки
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Прокуратурата пуснала на свобода 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца, защото нямало достатъчно информация Прокуратурата пуснала на свобода 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца, защото нямало достатъчно информация
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Ден на независимостта в Украйна: Западни държави ще предоставят помощ на Киев Ден на независимостта в Украйна: Западни държави ще предоставят помощ на Киев
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Локализиран е пожарът в квартал "Кръстова вада" в София
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Протести във Великобритания срещу настаняването на бежанци в хотели
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Потушен е пожарът край пътен възел "Петолъчката"
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Доналд Тръмп планира разполагане на войници в Чикаго
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ