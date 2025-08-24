Ден на независимостта в Украйна: Западни държави ще предоставят помощ на Киев

Украйна отбелязва националния си празник - Денят на независимостта. Ще продължим да се борим за свободата си, въпреки, че призивите ни за мир не се чуват, каза президентът на Украйна Володимир Зеленски в специално обръщение. Имаме нужда от справедлив мир, и бъдеще, което ще решаваме самите ние, каза още украинският лидер.

Освен поздравления от световни лидери, в празничния ден стана ясно, че Киев ще получи и военна помощ от редица държави. В украинската столица е американският специален пратеник Кийт Келог, акцент в разговорите с него ще бъдат гаранциите за сигурност за страната.

След молитва в катедралата "Света София", президентът Володимир Зеленски и съпругата му Олена, присъстваха на церемония по случай празника. На площада бяха още премиерът на Канада - Марк Карни, американският специален пратеник Кийт Келог, който беше награден с орден за заслуги и британски министри. Събралото се множество запази минута мълчание в памет на загиналите.

Вашата независимост ще бъде нашата победа, каза канадският премиер Карни. Заедно със семейство Зеленски, той почете падналите в в бой.

Украйна ще получи военна помощ от Канада на стойност 1 млрд. канадски долара или близо 750 млн. американски долара, каза канадският лидер, и не изключи изпращането на канадски военни като част от гаранциите за сигурност за Украйна.

"Работим с нашите съюзници и коалицията на желаещите, както и с Украйна, по условията за тези гаранции за сигурност по суша, въздуха и вода, и не бих изключил присъствието на канадски войски на терен", коментира Марк Карни. "За нас военното присъствие на място е много важно. Но за това е твърде рано да се говори. Първо трябва да се изгради подходящата инфраструктура. И разбира се, ролята на украинската армия в този процес е много важна", каза Володимир Зеленски.

Освен Канада, Норвегия и Германия обявиха, че ще предоставят две системи "Пейтриът" на Украйна. С постове в социалните мрежи и писмени послания, световни лидери поздравиха Украйна с деня на независимостта. Забележително е, че поздрав дойде и от беларуския президент Александр Лукашенко. А в Русия - първият дипломат - Сергей Лавров, заяви, че Западът блокира преговорите за мир.

"Те просто търсят повод да не се стигне до преговори. И искат това да се случи не по тяхна вина, не по вина на Зеленски, който също упорства и поставя някакви условия - изисква незабавна среща с президента Путин, въпреки всичко. Това е опит да бъде нарушен процесът, заложен от президентите Путин и Тръмп, който даде нелоши резултати. Надяваме се този опит да бъде прекратен", заяви Лавров.

А по-късно, в почти едночасово интервю за NBC, каза, че среща Зеленски-Путин трябва да бъде подготвена много добре, но за пореден път обясни, че Москва не признава легитимността на Зеленски като президент, че Украйна трябва да остане неутрална и, че Русия не се интересува от украинските територии, а от руснаците, които живеят там.

По отношение на гаранциите за сигурност, те трябвало да вземат под внимание "базовите интереси на Русия" Междувременно Русия и Украйна извършиха пореден обмен на военнопленници. Този път по схемата 146 на 146.