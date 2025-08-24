Мюзикалът "Коса": Дългоочакваната премиера на операта в Пловдив

Мюзикълът "Коса" се представя тази вечер в Пловдив. Постановката на Веселка Кунчева е подготвяна близо година, премиерното ѝ представяне започва в Античния театър.

"Темата, с която се занимава „Коса“ е изключително болезнена и в момента – изключително актуална, тъй като живеем в свят на войни, в свят на неразбирателство, нетолератност. „Коса“ е нашият апел към хората да се вгледат в себе си, в света около себе си и да проявяват повече любов и повече разум в изборите, които правят. Защото причината е във всеки от нас. Не е просто решение на един човек или на група хора. Щом се случват тези войни, ние сме част от това решение", каза Веселка Кунчева, режисьор.