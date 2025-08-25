БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък

Причини смъртта на повече от 15 животни

Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
До късно снощи продължи гасенето на големия пожар в казанлъшкото село Кънчево. Огънят унищожи до основи кравеферма, причинявайки смъртта на повече от 15 животни. Сигналът за бедствието е подаден около 21 часа в неделя.

На място незабавно бяха изпратени няколко екипа на пожарната. Гасителните действия бяха сериозно затруднени от неизключеното електрозахранване в обекта, което е създало допълнителна опасност за огнеборците и доброволците.

Въпреки бързата им реакция не успяха да спасят сградата, която е изгоря до основи. Тепърва предстои да се извърши оглед и да се установи пълният размер на нанесените щети.

Причините за възникването на пожара все още не са ясни.

