БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Загинали и ранени при израелска атака срещу столицата на Йемен

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Запази

Нападението е в отговор на атаката на хутите преди дни

Загинали и ранени при израелска атака срещу столицата на Йемен
Снимка: БТА
Слушай новината

Най-малко 6 души са загинали, а около 90 са ранени при израелска атака срещу столицата на Йемен.

Според режима на хутите, ударите са били насочени срещу райони близо до президентския дворец, ракетни бази, петролни инсталации и електроцентрали. Израелската армия потвърди нападението и заяви, че то е в отговор на атака на хутите преди два дни.

Служител на израелските военновъздушни сили заяви, че изстреляната от хутите ракетата най-вероятно е била с касетъчни боеприпаси, предназначени да бъдат взривени при удар.

снимка: БТА

След операцията на израелската армия, премиерът Бенямин Нетаняху предупреди хутите, че "режимът им ще продължава да плаща за агресията, която извършва".

#израелски удари #Израел срещу Хамас #сана

Последвайте ни

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
2
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява случаите с незаконни гонки в столицата
3
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
4
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
5
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
6
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
5
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Близък изток

Палестински телевизионен оператор е убит в Газа
Палестински телевизионен оператор е убит в Газа
Пореден протест в Тел Авив за освобождаването на заложниците Пореден протест в Тел Авив за освобождаването на заложниците
Чете се за: 00:47 мин.
Най-малко 25 души са убити след нови израелски удари в Газа Най-малко 25 души са убити след нови израелски удари в Газа
Чете се за: 01:22 мин.
Гладът в Газа: Животът на 132 000 деца под 5-годишна възраст е застрашен от недохранване Гладът в Газа: Животът на 132 000 деца под 5-годишна възраст е застрашен от недохранване
Чете се за: 02:00 мин.
Оцеляване на ръба: ООН потвърди, че 514 000 души или една четвърт от палестинците гладуват Оцеляване на ръба: ООН потвърди, че 514 000 души или една четвърт от палестинците гладуват
Чете се за: 02:05 мин.
ООН: Офанзивата на град Газа ще има "ужасяващи хуманитарни последствия" ООН: Офанзивата на град Газа ще има "ужасяващи хуманитарни последствия"
Чете се за: 04:10 мин.

Водещи новини

"Вода газим, жадни ходим": Плевен на протест - докога?
"Вода газим, жадни ходим": Плевен на протест - докога?
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
СОС се събира на извънредно заседание СОС се събира на извънредно заседание
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Близки на изчезнали по време на войната украинци се събраха на...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Загинали и ранени при израелска атака срещу столицата на Йемен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Валежи и гръмотевици днес, затопляне и слънчево време през новата...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, с които да...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ