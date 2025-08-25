Загинали и ранени при израелска атака срещу столицата на Йемен

Най-малко 6 души са загинали, а около 90 са ранени при израелска атака срещу столицата на Йемен.

Според режима на хутите, ударите са били насочени срещу райони близо до президентския дворец, ракетни бази, петролни инсталации и електроцентрали. Израелската армия потвърди нападението и заяви, че то е в отговор на атака на хутите преди два дни.

Служител на израелските военновъздушни сили заяви, че изстреляната от хутите ракетата най-вероятно е била с касетъчни боеприпаси, предназначени да бъдат взривени при удар.

снимка: БТА

След операцията на израелската армия, премиерът Бенямин Нетаняху предупреди хутите, че "режимът им ще продължава да плаща за агресията, която извършва".