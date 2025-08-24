БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Пореден протест в Тел Авив за освобождаването на заложниците

Биляна Бонева от Биляна Бонева
По света
Израел все още не е отговорил на предложението за примирие в Газа

Снимка: БТА
На пореден протест в Тел Авив близки на заложниците на терористичната групировка Хамас поискаха премиерът Бенямин Нетаняху да сключи сделка за освобождаването на похитените.

Израел все още не е дал окончателен отговор на предложението на Египет и Катар за 60-дневно примирие и връщане на част от заложниците. Израелското правителство настоява всички пленени да бъдат освободени.

Нетаняху заяви, че израелската армия ще продължи да изпълнява плана за превземане на град Газа. Израелски военни части вече са в предградията, а населението е призовано да се евакуира на юг. Около 50 души все още са в плен на Хамас. Предполага се, че около 20 от тях са живи.

