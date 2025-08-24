Игра с огън е вероятната причина за пожара в Сливен

Най-вероятно игра с огън е причина за пожара край сливенския квартал "Комлука". Цяла нощ екипи на пожарната дежуриха в района. Огънят е тръгнал от незаконно сметище.

Според местните хора деца са запалили огън непосредствено до запаленото сметище. Пожарът избухна вчера по обяд и бързо обхванал сухите треви и храсти и се е прехвърлил в боровата гора и е тръгнал нагоре към местността "Св. Георги".

Пет автомобила на пожарната, горски служители и доброволци се включиха в гасенето.Огънят не достигна къщите на хората. Няма пострадали.