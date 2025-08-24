БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Игра с огън е вероятната причина за пожара в Сливен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази

Според местните - деца са го запалили

Игра с огън е вероятната причина за пожара в Сливен
Слушай новината

Най-вероятно игра с огън е причина за пожара край сливенския квартал "Комлука". Цяла нощ екипи на пожарната дежуриха в района. Огънят е тръгнал от незаконно сметище.

Според местните хора деца са запалили огън непосредствено до запаленото сметище. Пожарът избухна вчера по обяд и бързо обхванал сухите треви и храсти и се е прехвърлил в боровата гора и е тръгнал нагоре към местността "Св. Георги".

Пет автомобила на пожарната, горски служители и доброволци се включиха в гасенето.Огънят не достигна къщите на хората. Няма пострадали.

#Сливен #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
1
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
2
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич
4
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич
Божидар Саръбоюков: Имам като цел резултат за световното в Токио, но ще го запазя за себе си и ще го покажа с действие
5
Божидар Саръбоюков: Имам като цел резултат за световното в Токио,...
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле
6
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
5
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Регионални

В Плевен излизат на протест заради безводието
В Плевен излизат на протест заради безводието
Задържаха бус с 24 нелегални мигранти в Лозенец Задържаха бус с 24 нелегални мигранти в Лозенец
Чете се за: 01:10 мин.
"Голямата маса": Столичани отново се събират на забава по съседски "Голямата маса": Столичани отново се събират на забава по съседски
Чете се за: 01:52 мин.
Най-дългата вечеря край морето: На плажа в Аспарухово гостите ще бъдат забавлявани от 30 изпълнители Най-дългата вечеря край морето: На плажа в Аспарухово гостите ще бъдат забавлявани от 30 изпълнители
Чете се за: 01:10 мин.
Опасно забавление: Туристи скачат от близо 20 метра височина от скалите на нос "Агалина" Опасно забавление: Туристи скачат от близо 20 метра височина от скалите на нос "Агалина"
Чете се за: 02:57 мин.
Месец след пожара в Трън: Ще възстановят ли изгорелите домове преди зимата? Месец след пожара в Трън: Ще възстановят ли изгорелите домове преди зимата?
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Слънчево време и ново затопляне в неделя
Слънчево време и ново затопляне в неделя
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
В Плевен излизат на протест заради безводието В Плевен излизат на протест заради безводието
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Украински дрон предизвика пожар в АЕЦ "Курск" Украински дрон предизвика пожар в АЕЦ "Курск"
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Месец след пожара в Трън: Ще възстановят ли изгорелите домове преди зимата? Месец след пожара в Трън: Ще възстановят ли изгорелите домове преди зимата?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
Чете се за: 13:07 мин.
Общество
Няма законово изискване коя валута да е изписана първо по време на...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Има ли нови разкрития по случая "Епстийн" и как се...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Най-малко 25 души са убити след нови израелски удари в Газа
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ