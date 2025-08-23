БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Най-дългата вечеря край морето: На плажа в Аспарухово гостите ще бъдат забавлявани от 30 изпълнители

от БНТ , Репортер: Мариана Малева
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Най-дългата вечеря във Варна вече започна. Хората обикновено носят със себе си храна, каквато предпочитат и могат заедно с близки, приятели, роднини да се настанят на специално обособените зони на плажа.

Няма вход, няма ограничение на възраста. Най-дългата вечеря във Варна се организира за 11-ти пореден път. И това съвсем не е случайно, тъй като какво по-хубаво от това, от една вечеря на открито, край морето, под небето.

Програмата вече е в разгара си, очаква се традиционното хоро да е около 23 часа, след което ще има заря. Основен организатор на проявата е район "Аспарухово" и с подкрепата на Община Варна.

Тази вечер отново се набират средства за клиниката по детска онкология към университетската болница "Света Марина" във Варна.

Тази година на събитието се очаква да има рекорден брой хора.

#най-дългата вечеря на плажа #"Аспарухово" #Варна

