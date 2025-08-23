Има ли нови разкрития по случая "Епстийн" и как се отразяват на президента Тръмп?

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Чикаго и Ню Йорк са следващите, които ще бъдат поставени под контрола на федералните сили за сигурност, както това се случи във Вашингтон.

В столицата вече са разположени и 800 военни от Националната гвардия. Мотивът на Тръмп - високите нива на престъпност. Според статистическите данни, обаче и в Чикаго, и в Ню Йорк, през последните години регистрираните престъпления намаляват.

И сега към аферата "Епстийн" - още един вътрешнополитически за Съединените щати казус, който пряко засяга президента Тръмп. Сътрудничка на покойния бизнесмен Джефри Епстийн, за когото се твърди, че е бил близък с държавния глава, каза, че Тръмп никога не се е държал "неприлично".

В края на юли Гилейн Максуел, сътрудничка на покойния бизнесмен и финансист Джефри Епстийн, обвинен в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и други тежки престъпления, заявява, че Епстийн и президентът Доналд Тръмп не са били близки приятели.

"Не мисля, че двамата са били близки приятели. Дори не си спомням да съм го виждала в дома на Епстийн. Не съм виждала президента при компрометиращи обстоятелства. Президентът не се е държал неподходящо с никого. По времето, в което съм била с него, той беше джентълмен във всяко отношение", каза Гилейн Максуел.

Гилейн Максуел излежава 20-годишна присъда за склоняване към проституция. От министерството на правосъдието разпространиха опис на разговора ѝ със заместник-главния прокурор Тод Бланш, който е бил личен адвокат на Тръмп.

В повече от 300 страници Максуел разказва за отношенията си с Епстийн. По думите ѝ, тя не помни да е молила приятели на бизнесмена, сред тях и Тръмп, да му пишат картички за 50-тия рожден ден. През юли "Уолстрийт джърнъл" публикува статия, в която твърди, че Тръмп е автор на писмо с пикантно съдържание до Епстийн. Тогава държавният глава нареди разсекретяване на съдебни протоколи по случая с покойния финансист. Така Казусът "Епстийн" стана актуален отново.

Главният прокурор Пам Бонди каза, че предстои да бъдат разкрити имена и места, свързани с престъпленията на финансите. Броени дни след това обаче министерството на правосъдието отрече да има нови разкрития и списък - както се твърдеше, на високопоставени лица, замесени в престъпните му деяния. Последните разкрития по темата даде Гилейн Максуел.





"Много се говори, че г-н Епстийн е поддържал списък с известни хора, които е познавал. Черен тефтер, един вид, известен като "списъкът". Известно ли ви е съществуването на такъв? Няма никакъв списък. Нека започнем с това. Мога да проследя началото на тази история, ако ви интересува", коментира Гилейн Максуел.

След което подробно описва кога се появява информация за подобен списък и, че тя не е нищо повече от търсене на журналистическа сензация. След разговора между зам.-главния прокурор и Максуел, тя е преместена от затвор в Ню Йорк в такъв в Тексас, но с много по-лек режим.

Максуел е подала молба за помилване до президента Тръмп, от Белия дом заявиха, че към момента не се обсъжда промяна в статуса на делото "Максуел". Разкрития за спорния финансист Доналд Тръмп обещаваше още по време на кандидат президентската си кампания. Сега и републиканци, и демократи настояват за повече яснота по случая "Епстийн".