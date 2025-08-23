БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оптометристи готвят протест

Карина Караньотова
Всичко от автора
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Хиляди българи могат да останат без очна грижа

Хиляди българи могат да останат без очна грижа заради нов медицински стандарт.

За това предупреждават от Българския съюз на оптометристите.

Те са в стачна готовност заради проекта за нов медицински стандарт по очни болести.

Според текстовете оптометристите висшисти, които са обучени да определят диоптрите и да предписват очила, могат да изгубят правото да упражняват тези дейности.

Около 3 милиона души у нас носят очила, а в над 1400 оптики от общо 1600 няма очен лекар. В тях именно оптометристът е този, който извършва прегледите, много често безплатни.

"Всъщност ние в момента разчитаме на промяна в закона с помощта на Министерството на здравеопазването, същото това министерство акредитира обучение в университет по нашата специалност и същата тази държава в момента забранява ние да работим по специалността си с тези наредби", заяви Максим Янев, магистър по оптометрия, зам.-председател на Съюза на оптометристите.

Оптометристите се надявали очните лекари да ги подкрепят, но това не се случва. У нас на ден около 5000 души имат нужда от нови очила.

"Тези рецепти кой ще ги прави при положение, че в 1500 оптики трябва да работят лекари, които лекари ги няма, това сме ние, 500 човека стоят безработни и се задъхва цялата система. Ние не учим и не можем да лекуваме очни, но можем да разпознаваме такива, което е едно много добро сито", допълни Максим Янев, магистър по оптометрия, зам.-председател на Съюза на оптометристите.

Ако промените в наредбата за медицинския стандарт бъдат приети по начина, по който са предложени в момента, това означава, че пациентите трябва или да отидат в лечебно заведение по Здравна каса с направление, или да си платят очен преглед.

"Този експертен съвет, който е в Министерството на здравеопазването, предлага тази редакция, в която на нас ще ни бъде забранено категорично, не може един подзаконов акт да противоречи на закона и една професия да забрани на друга да практикува", каза още Златина Иванова, председател на Управителния съвет на Съюза на оптометристите.

От Министерството на здравеопазването обясниха, че проектът на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт "Очни болести" е публикуван за обществено обсъждане със срок до 29 август 2025 г. В рамките на този процес се събират становища и предложения, като всички постъпили мнения ще бъдат разгледани и обобщени.

#оптометристи #Министерство на здравеопазването #протест

