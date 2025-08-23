БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Проверка на БНТ: Неравности заради колчетата в Кресненското дефиле - предпоставка за инциденти?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Николова
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Предстои ли ремонт на трасето?

Разделителните колчета в Кресненското дефиле решиха проблема с високите скорости и изпреварвания, но шофьори се оплакват, че на много места около тях са се образували неравности, които отново са предпоставка за инциденти. Наш екип провери.

Така изглежда асфалтовата настилка на няколко остри завоя в Кресненското дефиле.

Тежките камиони, които ежедневно минават тук в летните горещини над 35-40 градуса, постепенно са избутали и деформирали асфалта около разделителните колчета.

"Има страшно много неравности и когато сме с по-ниска кола е още по-зле", коментира Златка Ангелова.

Тези изкривявания на асфалта могат да са сериозна предпоставка за пътни инциденти, особено при по-млади и неопитни шофьори.

"Имал съм наистина критични ситуации. Не се ли поддържа един път - той се разваля".

По информация на Агенция "Пътна инфраструктура" частичен ремонт на 16-километровата отсечка между Симитли и Кресна е правен в началото на лятото.

Отстранени са дупки и неравности по пътя, както и пътния банкет. Но трасето отново се нуждае от ремонт, коментират шофьори.

"Друсането е навсякъде, на определени участъци е по-спокойно. Ако говорим за хубави пътища, да няма друсания – другаде, на друго място са, не са тук".

"Въобще не са хубави пътищата", каза още Николай Василев.

От отговорната за участъка институция казват, че пътят е в добро състояние.

"През май е извършено машинно изкърпване на отсечката през Кресненското дефиле. Поради засиления трафик и с цел осигуряване на нормална проходимост и недопускане на транспортни затруднения в момента не са предвидени ремонтни дейности в участъка от Симитли до Кресна. При получаване на сигнали за нарушения на пътното платно или при констатиране на нередности от Областно пътно управление - Благоевград пътноподдържащата фирма своевременно ги отстранява".

До края на годината от АПИ ще подменят всички разделителни колчета в дефилето с нови, по-високи.

#колчета #Кресненско дефиле #инциденти #камиони #ремонт

