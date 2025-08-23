БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Политическа криза: Външният министър на Нидерландия подаде оставка

Биляна Бонева
По света
Кралят може да поиска предсрочни избори или да назначи служебни министри

Правителството в Нидерландия се разпада заради политиката на страната към Израел. След като кабинетът не одобри предложените от външния министър Каспар Велдкамп санкции срещу Тел Авив, първият нидерландски дипломат подаде оставка.

Няколко часа по-късно министрите от неговата партия "Нов обществен договор" обявиха, че напускат правителството.

2 месеца преди предсрочните парламентарни избори в Нидерландия, политическата криза в страната се задълбочава.

"Министърът на външните работи обяви пред краля да връчи оставката си и тя да влезе в сила незабавно. След това останалите министри от "Нов обществен договор" в кабинета също обявиха искането си за незабавно подаване на оставка. Трябва да уважаваме тези решения, но дълбоко съжаляваме за тях, особено предвид отговорността, която кабинетът носи по време на този преходен период", заяви Дик Скоф, премиер на Нидерландия.

Досегашният външен министър на Нидерландия Каспар Велдкамп е бил посланик в Израел. В историята на страната си, обаче, той ще влезе с яростната си политика спрямо израелското правителство, заради войната в Газа. Миналият месец Велдкапм не разреши на двама крайнодесни израелски министри да влязат в Нидерландия.

Кралството е сред държавите, които подписаха съвместна декларация в четвъртък, която осъжда одобрения от Израел проект за изграждане на еврейско селище на Западния бряг.

След като не получи подкрепата на правителството за налагане на санкции на Израел, Велдкапмп заяви, че се "чувства ограничен в определянето на курса, който счита за необходим като външен министър".

"Кабинетът интензивно обсъди текущите събития в Газа. Постоянно влошаващата се ситуация в Газа е драматична. Всички са наясно с този факт. Всички виждаме огромните страдания и бихме предпочели подобрения в хуманитарната ситуация. Това наблюдение обаче не доведе до общо заключение между трите партии днес", коментира Дик Скоф, премиер на Нидерландия.

Редовното правителството на Нидерландия се разпадна в началото на юни, след като крайнодясната Партия на свободата на Герт Видрес напусна парламента заради спор за миграционната политика.

След напускането на външния министър и оттеглянето на съпартийците му от правителството, вариантите за управление са няколко. Кабинетът може да продължи да функционира с ограничени правомощия до изборите на 29 октомври.

Кралят може да поиска предсрочни избори или да назначи служебни министри. Не е изключен и вариантът - да последват оставки на други министри.

