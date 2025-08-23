Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле

Интензивен е трафикът към Гърция още от сутрешните часове.

Към 10.00 ч. започнаха и задръстванията в Кресненското дефиле.

В плътна колона ту спрели, ту потеглящи колите бавно се движат през 16-километровия участък към град Кресна.

Преминаването отнема повече от час.

Относно мерките, които се предприемат за облекчаване на трафика – полицейското присъствие от Благоевград до Кресна е засилено, като екипите са оборудвани с мобилни камери за следене на скоростта.

Традиционно в края на магистрала "Струма" при Симитли е организирано реверсивно движение – пуснати са две ленти към Кулата и една в посока София.

