Интензивен трафик към Гърция - задръствания в Кресненското дефиле

Интензивен е трафикът към Гърция още от сутрешните часове.
Към 10.00 ч. започнаха и задръстванията в Кресненското дефиле.
В плътна колона ту спрели, ту потеглящи колите бавно се движат през 16-километровия участък към град Кресна.
Преминаването отнема повече от час.
Относно мерките, които се предприемат за облекчаване на трафика – полицейското присъствие от Благоевград до Кресна е засилено, като екипите са оборудвани с мобилни камери за следене на скоростта.
Традиционно в края на магистрала "Струма" при Симитли е организирано реверсивно движение – пуснати са две ленти към Кулата и една в посока София.
