Божидар Саръбоюков: Имам като цел резултат за световното в Токио, но ще го запазя за себе си и ще го покажа с действие

Божидар Саръбоюков е само на 21 години. Вече има златен медал от европейското първенство по лека атлетика в зала в скока на дължина с резултат 8.13 в нидерландския град Апелдоорн през тази година. Личният му рекорд в дисциплината е 8.22, поставен на 8 август 2023 година.

Божидар е от Харманли и в момента тренира усилено като се готви за предстоящото световно първенство в Токио през септември.

"В малкия град децата няма с какво толкова да се занимават и повече наблягат на спорта. Поне при мен така се случи и скуката я превърнахме в спорт, след това професионално и сега ме виждате тук", сподели шампионът на България в дългия скок.

"От малък обичам да скачам и дори никой не ме е карал да почна да се занимавам с дълъг скок или с троен, защото, както знаем, първата ми дисциплина е висок скок. Просто аз от малък обичам да правя такъв вид скокове", добави Саръбоюков.

"Като малък до 4-5 клас бях спринтьор, като всяко едно дете. Дори мога да кажа, че до 6 клас въобще не ми вървяха скоковете, особено дългия скок. Бях наистина трагичен. Но високият скок в така по-късен етап ми потръгна и смятам, че той много ме подпомогна и за дългия скок", каза той.

"В живота и в спорта съм имал много пъти падения, имало е някакви колебания. Има ли смисъл всичко това? Това ли ми е на мен максимума?", откровен е атлетът.

За него предстои участие на световното първенство за мъже и жени в Токио през септември.

"Целта в Токио ми е най-вече да покажа аз на себе си, че отново не се страхувам вече от от големите атлети, от големите имена, че отивам там да покажа моя резултат, себе си като характер, да направя един резултат, от който най-вече аз и треньорът ми да сме щастливи. А след това смятам, че ще дойде всичко друго като позиции. Имам си като цел в моята глава някакъв резултат. Просто не искам да го споделям. Смятам да го запазя за себе си и да го покажа с действие", обясни Саръбоюков.

Той каза още, че голямата му цел са Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., макар да има 3 години до тогава.

"Така е за всички състезатели. Знаем, че Олимпиадата е най-важното състезание за един спортист. Но в момента съм я оставил така настрана, защото е далеч. Гледам да постигам в момента целите си. И смятам, че ако в момента постигам целите си и показвам резултати, за които искам, след това самата Олимпиада ще е много по-лесна за мен", категоричен е Божидар.

"За нас е важно да е подготвен всеки един мускул, психиката ти, техниката ти, за да постигнеш колкото се може по-голям резултат, защото трябва да постигнеш максималните качества на човешкото си тяло, на твоето развитие", завърши атлет номер 1 на България.

Вижте разговора във видеото!