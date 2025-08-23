Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг

Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, който беше блъснат от АТВ в Слънчев бряг.

Макар детето вече да диша самостоятелно остава в повърхностна кома, съобщиха за БНТ от болницата.

35-годишната му майка Христина е в критично състояние.

И двамата остават в отделението по реанимация на бургаската болница.

Вчера съдът в Бургас върна в ареста 18-годишния Никола Бургазлиев, който причини катастрофата и беше пуснат под "домашен арест".

Прокуратурата ще преквалифицира обвинението от нанасяне на средна телесна повреда в по-тежко заради сериозните наранявания на майката и детето.