35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти

35-годишната Христина, която беше пометена от АТВ в Слънчев бряг, е в критично състояние, което се е влошило през последните дни.

Мозъкът на жената е отказал да функционира, а сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти, научи БНТ.

4-годишното ѝ момченце също остава в тежко състояние.

Другите две деца, които пострадаха при инцидента на 14 август, са изписани от болницата.

Миналата седмица 18-годишният Никола Бургазлиев се вряза с атракционно АТВ в петима души - три деца и двама възрастни.

Прокуратурата му повдигна обвинение за нанасяне на средна телесна повреда след ПТП.

Районният съд в Несебър го пусна под домашен арест.

Държавното обвинение протестира мярката и утре се очаква ново разглеждане на втора инстанция.