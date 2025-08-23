БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Ден на националния флаг в Украйна: Тръмп отново заплаши Русия със санкции

Емилия Запартова
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са неутрализирали 36 от 49-те дрона, изстреляни от Русия през изминалата нощ

ЕС отпусна допълнителни 4 милиарда евро помощ за Украйна в навечерието на 34-тата годишнина от независимостта на страната, която ще бъде отбелязна утре.

Русия и Украйна продължават да си разменят удари. Американският президент Доналд Тръмп отново заплаши Москва със санкции, ако до две седмици няма напредък в разрешаването на конфликта.

Украйна отбелязва Деня на националното знаме. От началото на руската агресия синьо-жълтият флаг се превръща в символ на борбата и съпротивата срещу нашествениците.

"Това знаме е цел и мечта за много украинци във временно окупираните територии на Украйна. Те го пазят, защото знаят, че няма да подарим земята си на окупатора. Това знаме символизира най-скъпото нещо за стотици наши воини - мъже и жени - от цяла Украйна, които защитават не само Вовчанск или Доброполе, а цяла Украйна", каза Володимир Зеленски, президент на Украйна.

Русия и Украйна си размениха удари с дронове за поредна нощ. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че са неутрализирали 36 от 49-те дрона, изстреляни от Русия. В Киев се чуха експлозии. Трима души са ранени в резултат на руски обстрел на Краматорск в Донецка област. Поразени са частни жилища, като са причиненни най-малко 10 експлозии.

"Удари ни ракета. Сега имаме разрушения, чистим малко по малко. Възстановяваме реда", коментира Анатоли, жител на Краматорск.

Държавната телевизия на Северна Корея излъчи кадри, на които се твърди, че севернокорейски войници се бият с украински войски в руската Курска област. Не е ясно кога са заснети видеоматериалите.

Севернокорейските войски започнаха да пристигат в Курска област от края на октомври, на страната на Русия по силата на пакт за взаимна отбрана, договорен между Путин и неговия съюзник Ким Чен Ун.

В същото време руската армия обяви, че е превзела още две села в Донецка област в Източна Украйна. Руските въоръжени сили сега контролират около 70% от областта.

"Никак не съм доволен", каза американският президент Доналд Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет по повод перспективите за постигане на мир в Украйна. Според него до две седмици ще има яснота дали е възможен напредък в опитите му да спре инвазията на Русия.

„Е, тогава ще взема решение какво да правим. Въпросът е дали ще бъдат тежки санкции или сериозни мита, или и двете. Или няма да направим нищо и ще кажем, че това не е наша битка?", заяви Тръмп.

Специалният пратеник на Тръмп за Украйна Кийт Келог се очаква утре в Киев на двудневно посещение в страната.


