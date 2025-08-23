БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Най-малко 25 души са убити след нови израелски удари в Газа

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Увеличава се и броят на жертвите заради недохранване

души убити израелски удари газа
Най-малко 25 души са убити при поредните израелски удари срещу Газа. Информацията е на местните болници. Увеличава се и броят на жертвите заради недохранване.

Според доклад на структура, подкрепяна от ООН, град Газа и районите около него, страдат от глад. Сред причините за това са действията на израелските военни, които системно пречат на доставките на хуманитарна помощ.

Израел категорично отрича подобни твърдения и продължава подготовката за пълна окупация на град Газа. Решение, остро критикувано от международната общност.

В ход е и т.нар. нежна дипломация - първата дама на Турция Емине Ердоган, е изпратила писмо до Мелания Тръмп. Посланието призовава първата дама на Съединените щати да прояви съпричастнст към кризата в Газа и съдбата на децата там, и да изпрати писмо до премиера на Израел - Бенямин Нетаняху, така както е направила и за украинските деца чрез писмото си до президента Владимир Путин.

