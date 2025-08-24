БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Толкова струва животът на едно дете":...
Чете се за: 01:52 мин.
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в...
Чете се за: 00:52 мин.
Втори бус с 24 мигранти заловиха гранични полицаи от Царево
Чете се за: 02:02 мин.
Президентът Румен Радев: Категорично не приемам...
Чете се за: 03:40 мин.
Недоволството в Плевен: РЗИ ни обяснява, че водата е...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево време и ново затопляне в неделя

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес ще се задържи слънчево, с временни увеличения на облачността сутринта над северните, а след обяд - главно в планинските райони. Максималните температури ще са без промяна, спрямо вчера - между 26° и 31°, в София - около 26°. Ще духа умерен, в Дунавската равнина - силен северозападен вятър.

По-често слънчево ще е и по Черноморието. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който постепенно ще се ориентира от юг-югоизток.

Максималните температури ще са между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24° - 26°. Вълнението на морето ще отслабне.

В планините повече слънце ще има сутринта. След обяд главно в Рило-Родопската област ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще остане ветровито с умерен, по гребена на Централна Стара планина и временно силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.

В понеделник след обяд ще се развива по-внушителна купеста облачност, но главно в планините и в източните райони ще превали и ще прегърми.

Във вторник повече облаци се очакват в Южна България. В югозападните планински райони е възможно да превали за кратко.

През следващите дни ще е слънчево, вятърът ще отслабне, бързо ще се затопля и до четвъртък температурите отново ще са над 30°.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг, излетя към "Пирогов"
2
Хеликоптерът с 4-годишния Мартин, блъснат от АТВ в Слънчев бряг,...
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти повече територии в Югозапада
3
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти...
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
4
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
5
Красимир Георгиев от АКАБ: Изпитът на Виктор Илиев е проформа
Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково
6
Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
3
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
4
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Времето

Валежи и гръмотевици днес, затопляне и слънчево време от вторник
Валежи и гръмотевици днес, затопляне и слънчево време от вторник
Валежи и гръмотевици днес, затопляне и слънчево време през новата седмица Валежи и гръмотевици днес, затопляне и слънчево време през новата седмица
Чете се за: 01:50 мин.
Валежи и гръмотевици в началото на новата седмица Валежи и гръмотевици в началото на новата седмица
Чете се за: 02:22 мин.
Слънчево, но по-хладно до понеделник - ще вали ли Слънчево, но по-хладно до понеделник - ще вали ли
Чете се за: 02:10 мин.
Силен вятър в събота Силен вятър в събота
Чете се за: 02:15 мин.
След по-хладен уикенд нова доза затопляне След по-хладен уикенд нова доза затопляне
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови тръбопроводи
Извънредни мерки срещу безводието в Плевен: Ремонт на ключови...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
"Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ "Толкова струва животът на едно дете": Семейството на Сияна е получило 300 000 лв. обезщетение за смъртта ѝ
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Засилена дипломация в Киев: Зеленски обсъжда среща с Путин с американския специален пратеник Засилена дипломация в Киев: Зеленски обсъжда среща с Путин с американския специален пратеник
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Тръмп се закани да прати военни в пореден американски град,...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
"Райнметал" ще строи два завода у нас
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Русенската болница, в която почина родилка, сама е сезирала...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Да загинеш в ефир: Петима журналисти са сред жертвите на израелски...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ