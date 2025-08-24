Слънчево време и ново затопляне в неделя

Днес ще се задържи слънчево, с временни увеличения на облачността сутринта над северните, а след обяд - главно в планинските райони. Максималните температури ще са без промяна, спрямо вчера - между 26° и 31°, в София - около 26°. Ще духа умерен, в Дунавската равнина - силен северозападен вятър.

По-често слънчево ще е и по Черноморието. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който постепенно ще се ориентира от юг-югоизток.

Максималните температури ще са между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24° - 26°. Вълнението на морето ще отслабне.

В планините повече слънце ще има сутринта. След обяд главно в Рило-Родопската област ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще остане ветровито с умерен, по гребена на Централна Стара планина и временно силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.

В понеделник след обяд ще се развива по-внушителна купеста облачност, но главно в планините и в източните райони ще превали и ще прегърми.

Във вторник повече облаци се очакват в Южна България. В югозападните планински райони е възможно да превали за кратко.

През следващите дни ще е слънчево, вятърът ще отслабне, бързо ще се затопля и до четвъртък температурите отново ще са над 30°.