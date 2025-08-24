В Плевен излизат на протест заради безводието

Водната криза в Плевенско - засегнатите се събират на пореден протест пред общината тази вечер.

В областния град и в околните села хората имат вода само по няколко часа сутрин и вечер. От местното ВиК оправдават водния режим с дългата лятна суша и остарялата водопреносна мрежа.

Заради кризата в града беше създаден кризисен щаб, на който беше решено от понеделник да започне определяне на места за спешни сондажи.

Пред БНТ председателят на надзорния съвет на ВиК холдинга и член на кризисния щаб в града проф. Ганчо Димитров заяви, че вече са открити най-компрометираните тръбопроводи в Плевен и са предприети незабавни действия за преодоляване на кризата. Предвижда се спешната им подмяна, зониране на мрежата и регулиране на налагането.

Кризата с водата беше обсъдена и на извънредно заседание на Комисията по околната среда и водите в четвъртък. На него депутатите решиха да бъде създаден национален борд по водите и да бъдат взети спешни мерки за справяне с кризата.