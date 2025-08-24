БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в...
Чете се за: 02:30 мин.
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното...
Чете се за: 05:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Палестински телевизионен оператор е убит в Газа

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Запази

Израелската армия не коментира случая

Газа
Снимка: БТА
Слушай новината

Палестински телевизионен оператор е бил убит от израелски войници в северната част на ивицата Газа, съобщи днес палестинската новинарска агенция УАФА, цитирана от ДПА.

УАФА съобщи, че палестинският телевизионен служител е бил застрелян близо до граничния пункт Зиким. Израелската армия засега не е коментира инцидента, който се е случил вчера.

Палестинската асоциация на журналистите изрази съжаление за смъртта на Халед ал Мадхун и осъди "продължаваща израелска кампания срещу журналисти, целяща да заглуши палестинските гласове".

В средата на месеца четирима служители на телевизионния канал "Ал Джазира" бяха убити в град Газа.

Израелската армия потвърди тогава смъртта на кореспондента Анас аш Шариф, като заяви, че 28-годишният мъж се е представял за журналист от "Ал Джазира", докато е ръководел терористична клетка на палестинската групировка Хамас, посочва ДПА.

#в очакване на отговора на Израел #Газа #журналист

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
1
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
2
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич
4
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
5
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
Задържаха бус с 24 нелегални мигранти в Лозенец
6
Задържаха бус с 24 нелегални мигранти в Лозенец

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
4
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика по БНТ
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
5
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Близък изток

Пореден протест в Тел Авив за освобождаването на заложниците
Пореден протест в Тел Авив за освобождаването на заложниците
Най-малко 25 души са убити след нови израелски удари в Газа Най-малко 25 души са убити след нови израелски удари в Газа
Чете се за: 01:22 мин.
Гладът в Газа: Животът на 132 000 деца под 5-годишна възраст е застрашен от недохранване Гладът в Газа: Животът на 132 000 деца под 5-годишна възраст е застрашен от недохранване
Чете се за: 02:00 мин.
Оцеляване на ръба: ООН потвърди, че 514 000 души или една четвърт от палестинците гладуват Оцеляване на ръба: ООН потвърди, че 514 000 души или една четвърт от палестинците гладуват
Чете се за: 02:05 мин.
ООН: Офанзивата на град Газа ще има "ужасяващи хуманитарни последствия" ООН: Офанзивата на град Газа ще има "ужасяващи хуманитарни последствия"
Чете се за: 04:10 мин.
Съдбата на Газа - ще има ли примирие? Съдбата на Газа - ще има ли примирие?
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Мъж почина след удар от клон в Пловдив Мъж почина след удар от клон в Пловдив
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
В Плевен излизат на протест заради безводието В Плевен излизат на протест заради безводието
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Украински дрон предизвика пожар в АЕЦ "Курск"
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Интензивен е трафикът на граничния пункт "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Домове върху улицата! Залезът на Никополис ад Иструм
Чете се за: 13:07 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ