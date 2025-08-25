БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

През август морето е най-опасно - съветите на спасителите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази

За какво да внимаваме на плажа?

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

През август морето е най-опасно – мъртвото течение и силното вълнение представляват сериозна опасност дори за най-опитните плувци. През последните дни се увеличават и случаите на инциденти, завършили с трагичен край по Южното Черноморие.

За какво да внимаваме на плажа и какви рискове крие морето по това време на годината?

Благодарение на усилията на двамата братя Борислав и Виктор Байчеви мъж бива спасен на плажа в Несебър. Двама мъже на средна възраст игнорират техните предупреждения, че морето е опасно и влизат във водата. Течението ги повлича. Единият от тях все пак успява да излезе, но другият продължава да се дави във водата.

"Аз и брат ми взехме макарата. Инструктирахме част от туристите, които идваха да помогнат. И успяхме да го извадим. Винаги покрай Буната има течение".

При мъртвото течение всеки добър плувец е в опасност, предупредиха двете момчета.

"По това време на годината морето е много по-опасно от юни и юли, защото излизат т.нар. североизточни ветрове. Морето стига до 4,5 бала вълнение и създават течения, от които туристите много трудно излизат", това каза в "Денят започва" Митко Колев, който е старши спасител в Слънчев бряг.

При попадане в течение най-добре е да бъде сигнализирано на спасителите, допълни той.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова

#морето през септември #съвети на спасителите

Последвайте ни

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
2
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
3
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява случаите с незаконни гонки в столицата
4
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
5
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
6
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
5
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Регионални

Паднал клон причини смъртта на мъж в Пловдив, колко са опасните дървета?
Паднал клон причини смъртта на мъж в Пловдив, колко са опасните дървета?
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти повече територии В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти повече територии
Чете се за: 01:37 мин.
СОС се събира на извънредно заседание СОС се събира на извънредно заседание
Чете се за: 01:07 мин.
Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия
Чете се за: 01:00 мин.
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
Чете се за: 00:50 мин.
"Вода газим, жадни ходим": Плевен на протест - докога? "Вода газим, жадни ходим": Плевен на протест - докога?
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

"Вода газим, жадни ходим": Плевен на протест - докога?
"Вода газим, жадни ходим": Плевен на протест - докога?
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
СОС се събира на извънредно заседание СОС се събира на извънредно заседание
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Близки на изчезнали по време на войната украинци се събраха на...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Загинали и ранени при израелска атака срещу столицата на Йемен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Валежи и гръмотевици днес, затопляне и слънчево време през новата...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ