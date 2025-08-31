БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
С поход до Черни връх отбелязаха 130-годишнината на Българския туристически съюз

Вера Александрова от Вера Александрова
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
В похода се включи и президентът Радев

поход - Черни връх
Снимка: БТА
Слушай новината

Българският туристически съюз отбелязва 130 години от създаването си. Тази сутрин се проведе поход до Черни връх, в който се включи и президентът Румен Радев.

Идеята за създаването на Българския туристически съюз е на големия български писател и почитател на българската природа Алеко Константинов. По данни на съюза, членовете на организацията са около 20 000.

Тази сутрин много хора се събраха пред хижа "Алеко", откъдето тръгна похода към Черни връх. На импровизирана сцена Румен Радев приветства присъстващите. По-късно ще връчи и почетния знак на президента на председателя на Българския туристически съюз Венцислав Венев.

"Ковид накара хората да излязат в планината и да я преоткрият. В момента имаме един изключително голям интерес към планинския туризъм и смятаме, че това е бъдещето на нашата страна, тъй като на кратки растояния от големите градове имаме толкова природни забележителности, че това кара хората да правят разходки", коментира Венев.

Ето какво казаха и част от хората, включили се в похода:

Йордана Спасова: Непрекъснато ходя, за трети път се качвам на Черни връх. Аз съм от Банско и Пирин ме зове всеки ден.

БНТ: Какво ви носи разходката в планината?

Йордана Спасова: Чист въздух, отмора, тишина и красота

Атанас: Планината позволява на ума малко да се обърне - кой съм аз, как се чувствам, какво правя, във времето, в което не се занимавам с ангажименти.

Сергей: Радост, най-малкото, което е, освен това се срещаш с хора, обикновено добрите хора са в планината.

