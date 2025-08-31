С поход до Черни връх отбелязаха 130-годишнината на Българския туристически съюз

Българският туристически съюз отбелязва 130 години от създаването си. Тази сутрин се проведе поход до Черни връх, в който се включи и президентът Румен Радев.

Идеята за създаването на Българския туристически съюз е на големия български писател и почитател на българската природа Алеко Константинов. По данни на съюза, членовете на организацията са около 20 000.

Тази сутрин много хора се събраха пред хижа "Алеко", откъдето тръгна похода към Черни връх. На импровизирана сцена Румен Радев приветства присъстващите. По-късно ще връчи и почетния знак на президента на председателя на Българския туристически съюз Венцислав Венев.

"Ковид накара хората да излязат в планината и да я преоткрият. В момента имаме един изключително голям интерес към планинския туризъм и смятаме, че това е бъдещето на нашата страна, тъй като на кратки растояния от големите градове имаме толкова природни забележителности, че това кара хората да правят разходки", коментира Венев.

Ето какво казаха и част от хората, включили се в похода:

Йордана Спасова: Непрекъснато ходя, за трети път се качвам на Черни връх. Аз съм от Банско и Пирин ме зове всеки ден.

БНТ: Какво ви носи разходката в планината?