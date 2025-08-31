БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Христо Стоичков, Илиан Илиев и Стилияна Николова в "Арена спорт"

Гледайте "Арена спорт" всяка неделя по БНТ 1 и на нашия сайт!

христо стоичков илиан илиев стилияна николова арена спорт
В неделя, 31 август, в предаването "Арена спорт" видяхте:

Броени дни преди старта на световните квалификации и сблъсъка с европейския шампион Испания - разговор на живо със селекционера Илиан Илиев.

Илиан Илиев: Трябва да покажем дух, характер и отговорност пред цялата нация

Христо Стоичков с ексклузивен коментар преди гостуването на Испания в София- има ли рецепта за успех срещу първенеца на Европа?

Христо Стоичков: Ако футболистите ни си повярват, аз мисля, че една изненада може да стане

След големите успехи на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро: за научените уроци, извлечените поуки и амбициите - интервю със Стилияна Николова.

Стилияна Николова: Постижението в Рио ме прави удовлетворена и мотивирана за по-големи успехи

Вижте цялото предаване във видеото!

