БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Протест пред ВМЗ-Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Запази

Председателят на ЕК пристига в ранния следобед

протест - Възраждане - ВМЗ Сопот
Снимка: БТА
Слушай новината

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети България днес следобед. Визитата е част обиколката ѝ в седем източноевропейски държави. Фон дер Лайен ще посети Вазовските машиностроителни заводи.

Целта на визитите е Брюксел да демонстрира солидарност и подкрепа със страните, които се намират в близост до конфликта между Украйна и Русия и да стимулира отбранителната им промишленост.

Фон дер Лайен ще пристигне у нас в ранния следобед за среща с министър-председателя Росен Желязков. На нея двамата лидери ще обсъдят въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана. След това Желязков и фон дер Лайен ще посетят Вазовските машиностроителни заводи в Сопот и ще дадат пресконференция.

На площадките във ВМЗ се очаква да бъдат построени двата завода, съвместно с германски концерн "Райнметал". Част от финансирането за проектите идва по механизма SAFE. За какво ще бъдат използвани заемите по механизма - темата коментира бившият военен министър Ангел Найденов, който беше гост в студиото на БНТ тази сутрин.

"Прави впечатление, разбира се, че фон дер Лайен посещава страните, които имат обща граница с Беларус и с Русия. Тези седем страни по източния фланг на ЕС са и страни, които членуват в НАТО. Става дума за реализация на проекти, които са свързани с придобиването на приоритетни отбранителни способности, проекти, които са насочени към преодоляване на дефицититите на отбранителните способности на страните, които кандидатстват и не на последно място проекти които са свързани с модернизирането на техническата и технологичната база на отбранителната индустрия".

Преди визитата пред ВМЗ-Сопот от "Възраждане" организираха протест пред сградата в знак на недоволство срещу посещението на председателя на Европейската комисия.

"В четвъртък вечер ние разбираме, че тя ще идва в България. Ако беше официално канена на посещение, както е редно, би следвало това да се знае, хайде да не казваме месеци, но седмици по-рано, а ние го научихме в четвъртък", коментира пред БНТ Костадин Костадинов.

БНТ: На Вас ли трябва да съобщи?

Костадин Костадинов: Не, на бъгларския народ. Така се прави, когато идва официален гост от чужбина, който и да било. Няма лошо да дойде да го види, въпросът е защо това нещо се крие? Ако фон дер Лайен мисли, че Русия е враг на България, огромната част от българския народ не мисли това нещо. Превантивни мерки, добре, но те трябва да бъдат мобилизирани и обяснени с някаква конкретна причина.

Вижте още в прякото включване

# Урсула фон дер Лайен #възраждане #ВМЗ - Сопот #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър Миленков“
1
Пожар в София: Горят сухи треви между Казичене и кв. „Димитър...
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма да стане
2
Президентът Радев: Прави се опит за брутална чистка в ДАНС - няма...
Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“
3
Силен вятър разраства пожара в Национален парк „Рила“
Eгипетски триумф на световното първенство по модерен петобой
4
Eгипетски триумф на световното първенство по модерен петобой
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов – Паскал
5
Съдът пусна под парична гаранция от 50 000 лева Никола Николов...
Остава в ареста служителят на ЦГМ след боя в центъра на София
6
Остава в ареста служителят на ЦГМ след боя в центъра на София

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
4
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
5
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
6
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...

Още от: Регионални

Как се поддържат дърветата в София?
Как се поддържат дърветата в София?
Пожар горя на сметището край пловдивското село Цалапица Пожар горя на сметището край пловдивското село Цалапица
Чете се за: 01:05 мин.
Турски гражданин е загинал в катастрофа на път Е-79 край Враца Турски гражданин е загинал в катастрофа на път Е-79 край Враца
Чете се за: 00:55 мин.
В Дуранкулак очакват победителя от "Дунав ултра" В Дуранкулак очакват победителя от "Дунав ултра"
Чете се за: 01:32 мин.
Щетите след силната буря в Кюстендил са само материални Щетите след силната буря в Кюстендил са само материални
Чете се за: 01:32 мин.
Контролът на атракционите: Спазват ли се изискванията за безопасност при планинските съоръжения Контролът на атракционите: Спазват ли се изискванията за безопасност при планинските съоръжения
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Контролът на атракционите: Спазват ли се изискванията за безопасност при планинските съоръжения
Контролът на атракционите: Спазват ли се изискванията за...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Протест пред ВМЗ-Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен Протест пред ВМЗ-Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Как се поддържат дърветата в София? Как се поддържат дърветата в София?
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Продължава борбата с огъня в Национален парк "Рила" Продължава борбата с огъня в Национален парк "Рила"
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Потребителската кошница поскъпва с лев за седмица
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Щетите след силната буря в Кюстендил са само материални
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Чикаго с план срещу имиграционните мерки на Доналд Тръмп
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Владимир Путин и Нарендра Моди пристигнаха на посещение в Китай
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ