Валежите постепенно ще спират през нощта

През новата седмица ни очаква ново затопляне

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Днес, с преминаването на студен атмосферен фронт през страната, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, възможни са и градушки. Към момента по-интензивни са явленията в Централна България.

Ще духа умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от запад-северозапад и с него ще нахлува хладен въздух. Към 15 часа температурите ще бъдат от 23 до 25° в Северозападна България до 32-33° в източните райони.

През нощта валежите ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни над Северна България, но само на изолирани места там ще превали краткотрайно.

Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31°.

По Черноморието временни увеличения на облачността ще има след обяд, по-значителни над северното крайбрежие. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни над Старата планина, където на изолирани места ще превали. Ще духа до умерен северозападен вятър.

Във вторник ще бъде слънчево, а вятърът ще отслабне. Температурите ще се повишат и в следобедните часове отново в повечето места ще надхвърлят 30°. В сряда на отделни места главно в Западна България, а в четвъртък и на изток, е възможно да превали.

В петък ще преобладава слънчево време.

